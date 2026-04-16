Fałszywe SSD zalewają Europę. Jest komentarz Samsunga

Samsung odniósł się do informacji o podrabianych SSD, które od początku roku trafiają na europejski rynek. Firma potwierdziła, że traktuje takie przypadki poważnie i deklaruje działania prawna wymierzone w dystrybucję fałszywych nośników. Jest to o tyle ważne, że mówimy o jednym z lepszych modeli od jednego z popularniejszych na świecie producentów.

Podróbki najłatwiej wykryć z pomocą aplikacji Samsung Magican

Sprawa nabrała rozgłosu, gdy niemiecka redakcja ComputerBase opisała przypadek ich czytelnika. Otrzymał on dwa fałszywe egzemplarze Samsunga 990 PRO 1 TB w opakowaniach bardzo zbliżonych do oryginałów. Problem wyszedł na jaw dopiero po otwarciu pudełek. Podróbki miały niebieskie PCB, podczas gdy prawdziwe Samsungi 990 PRO korzystają z czarnego laminatu. Nośników nie dało się nawet sformatować.

Koreański producent przypomina, że najbezpieczniej kupować SSD wyłącznie w oficjalnym sklepie producenta lub u autoryzowanych sprzedawców. Firma wskazuje też na program Samsung Magician, który pozwala sprawdzić autentyczność urządzenia. To obecnie jeden z prostszych i szybszych sposobów, by zweryfikować dysk.