Fałszywe SSD zalewają Europę. Jest komentarz Samsunga

Nawet decydując się na drogi model od znanego producenta można zostać oszukanym. A Samsung jest coraz chętniej wybierany przez oszustów.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 21:37
Fałszywe SSD zalewają Europę. Jest komentarz Samsunga

Samsung odniósł się do informacji o podrabianych SSD, które od początku roku trafiają na europejski rynek. Firma potwierdziła, że traktuje takie przypadki poważnie i deklaruje działania prawna wymierzone w dystrybucję fałszywych nośników. Jest to o tyle ważne, że mówimy o jednym z lepszych modeli od jednego z popularniejszych na świecie producentów.

Podróbki najłatwiej wykryć z pomocą aplikacji Samsung Magican

Sprawa nabrała rozgłosu, gdy niemiecka redakcja ComputerBase opisała przypadek ich czytelnika. Otrzymał on dwa fałszywe egzemplarze Samsunga 990 PRO 1 TB w opakowaniach bardzo zbliżonych do oryginałów. Problem wyszedł na jaw dopiero po otwarciu pudełek. Podróbki miały niebieskie PCB, podczas gdy prawdziwe Samsungi 990 PRO korzystają z czarnego laminatu. Nośników nie dało się nawet sformatować.

Dysk VERBATIM Pocket 1TB SSD Biało-jasnoniebieski
Dysk VERBATIM Pocket 1TB SSD Biało-jasnoniebieski
Dysk SEAGATE One Touch 5TB HDD Czarny
Dysk SEAGATE Game Drive for PlayStation 2TB HDD
Koreański producent przypomina, że najbezpieczniej kupować SSD wyłącznie w oficjalnym sklepie producenta lub u autoryzowanych sprzedawców. Firma wskazuje też na program Samsung Magician, który pozwala sprawdzić autentyczność urządzenia. To obecnie jeden z prostszych i szybszych sposobów, by zweryfikować dysk.

Fałszywe SSD zalewają Europę. Jest komentarz Samsunga

Samsung zachęca również użytkowników oraz partnerów handlowych do zgłaszania wszelkich podejrzeń dotyczących nośników. Takie informacje mają pomóc szybciej namierzać źródła problemu i prowadzić dalsze działania. Zwłaszcza, że na rynku trafiają się też znacznie bardziej wyrafinowane podróbki, gdzie PCB i oznaczenia są niemal identyczne, a wydajność na tyle wysoka, by nie uruchamiać od razu alarmu.

samsung SSD nośnik półprzewodnikowy M.2 2280 Samsung 990 PRO
Źródła zdjęć: Computer Base
Źródła tekstu: Computer Base, VideoCardz, Oprac. własne