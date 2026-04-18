Akumulatorowa wiertarko-wkrętatka DeWalt z dwiema bateriami tylko dziś za 599 zł

Czy jest jakiś haczyk? Jeden: promocja trwa tylko dziś. Warto się więc pośpieszyć. Zacznijmy jednak od zestawu. Oprócz samej wiertarko-wkrętarki dostajemy skrzynkę, dwie baterie po 2 Ah i ładowarkę do nich. Tym samym posiadanie innego sprzętu od DeWalt nie jest tu niezbędne, chociaż oczywiście warto mieć narzędzia z jednego systemu.

DeWalt DCD777D2T-QW wszechstronność bez kabla

Mamy tu dwubiegową konstrukcję. Pierwszy z nich pokrywa zakres od 0 do 500 obr/min. Drugi to już od 0 do 1750 obr/min. Podczas pracy z miękkimi powierzchniami możemy liczyć na moment obrotowy do 27 Nm, a z twardymi do 60 Nm. Do dyspozycji mamy natomiast 16 pozycji momentu obrotowego, co jest dużym plusem dla precyzji podczas wykonywanych prac. Tym samym możemy pracować zarówno w drewnie, jak i w stali.

Ważnym do działania urządzenia elementem jest zmienny kierunek obrotów, co jest kluczowe zwłaszcza dla pracy jako wkrętarka. Natomiast uchwyt pozwala na montaż wierteł od 1,5 mm do 13 mm. Miłym dodatkiem jest tu dioda świecąca, która oświetla dodatkowo przestrzeń roboczą.