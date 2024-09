Thermal Grizzly z nowym chłodzeniem. Tylko dla odważnych

Nie boisz się ryzyka? Zależy Ci na najniższych możliwych temperaturach procesora? Warto więc zainteresować się nowym sprzętem Thermal Grizzly.

Na rynku podzespołów komputerowych można przebierać w wielu różnych coolerach CPU. Entuzjaści wiedzą jednak doskonale, że najwydajniejsze i najcichsze są autorskie układy chłodzenia cieczą. Nie jest to tania, ani prosta zabawa. Jednak dobry zestaw LC zostawia daleko w tyle propozycje powietrzne czy AiO.

Sugerowana cena wynosi około 550 złotych

A co gdyby dało się zaoferować coś jeszcze lepszego? To pytanie zadało sobie niemieckie Thermal Grizzly, a odpowiedzią jest Intel Mycro Direct-Die RGB PRO V1. Mowa o bloku wodnym zaprojektowanym z myślą o bezpośrednim chłodzeniu krzemowego rdzenia procesora.

Urządzenie ma wymiary 70 x 53 x 25 milimetrów i masę 205 gramów. Wykonano je z akrylu, aluminium oraz niklowanej miedzi i wyposażono w dwa otwory G1/4". Kompatybilne jest z gniazdem LGA 1700, a więc procesorami Intel Core 12,. 13. i 14. generacji. Wymagane jest zdjęcie IHS (metalowy odpromiennik ciepła).

Wnętrze zostało przeprojektowane i zmieniono szerokość mikrokanalików dla cieczy, zwiększając aż o 43% powierzchnię odprowadzania ciepła. Tym samym Intel Mycro Direct-Die RGB PRO V1 zapewnia do 6°C niższe temperatury procesora niż model podstawowy. Nie ma również problemu ze stosowaniem ciekłego metalu.

Opisywane rozwiązanie jest już dostępne w sprzedaży na stronie producenta. Mowa o cenie 129 euro, czyli około 550 złotych. To sporo, ale należy pamiętać, że mowa o dość niszowym rozwiązaniu. Co więcej projekt, produkcja i pakowanie odbywa się w Niemczech, co podnosi koszta w porównaniu do chińskiej konkurencji.

Źródło zdjęć: Thermal Grizzly

Źródło tekstu: oprac. własne