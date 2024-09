ADATA prezentuje idealne SSD dla konsol i smartfonów

Często przenosisz duże ilości danych? Potrzebujesz magazynu na zdjęcia, filmy, gry czy dokumenty? ADATA ma rozwiązanie, które nie zajmuje dużo miejsca.

Obecnie nawet smartfony ze średniej półki cenowej oferują zdjęcia i filmy w wysokiej rozdzielczości, z HDR i o wysokim bitrate. Oczywiście wiąże się to z większą wagą plików. Co jeśli kończy się miejsce na dane, nie chcecie wymieniać telefonu, a usługom chmurowym nie ufacie? Tutaj z pomocą przychodzą nośniki zewnętrzne.

ADATA SC750 sprawdzi się również z konsolami przenośnymi

Jako, że czytniki kart MicroSD to coraz większa rzadkość w smartfonach, to ADATA postanowiła przygotować specjalny dysk przenośny. Mowa o szybkim rozwiązaniu SDD, które zmieścicie w kieszeni.

ADATA SC750 to nośnik o wymiarach 53 x 28 x 12 milimetrów i masie około 11 gramów, całość zamknięta w wytrzymałej, metalowej obudowie. Producent nie zdradza zastosowanego kontrolera i pamięci, ale deklaruje wydajność na poziomie do 1050 MB/s dla odczytu i do 1000 MB/s dla zapisu sekwencyjnego.

Urządzenie korzysta z interfejsu USB 3.2 Gen 2 typu C. Co ważne zdecydowano się tutaj na wysuwane złącze, a więc nie ma konieczności noszenia dodatkowych przewodów. SSD podpinane jest wprost do telefonu. Producent deklaruje wsparcie systemów Android i iOS, ale również MacOS, Windows i Linux.

ADATA SC750 zaoferuje pojemności 500 GB oraz 1 i 2 TB. Do wyboru jest jedna wersja kolorystyczna - Black Titanium. Producent udziela 5 lat gwarancji. Sugerowane ceny w Polsce nie zostały zdradzone.

Źródło zdjęć: ADATA

Źródło tekstu: ADATA, oprac. własne