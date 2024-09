Najlepsza płyta główna na rynku? I tak nie ma sensu jej kupować

Składając nowy zestaw komputerowy szukasz najlepszych części? Cena nie ma dla Ciebie znaczenia? W takim razie Colorful przygotował coś wyjątkowego.

Chociaż wielu konsumentów nie zwraca uwagi na płytę główną, to ona również ma znaczenie dla wydajności komputera. Od oferowanych interfejsów, przez sekcję zasilania i możliwości podkręcania, aż po obsługę wysoko taktowanych pamięci RAM i najszybszych na rynku SSD.

Nie zabrakło fizycznych przycisków i ekranu POST

A tak się składa, że firma Colorful pokazała swój nowy, flagowy model dla gniazda Intel LGA 1700. Jest to propozycja skierowana do entuzjastów z grubszym portfelem, która oferuje wszystko to co najlepsze. Nie zabrakło nawet wsparcia dla ekstremalnego OC z wykorzystaniem ciekłego azotu.

Colorful iGame Z790D5 Vulcan to płyta główna w formacie E-ATX, która korzysta z 21-fazowej sekcji zasilania oraz 8-warstwowego laminatu. Wspiera ona procesory Intel Core 12., 13. oraz 14. generacji i pamięci RAM w standardzie DDR5. Producent obiecuje obsługę do 192 GB i przynajmniej 7800 MHz.

Do dyspozycji dostajemy trzy złącza PCI Express - 1x PCIe 5.0 x16, 1x PCIe 4.0 x16 i 1x PCIe 4.0 x4 oraz cztery M.2 - 1x PCIe 5.0 x4 i 3x PCIe 4.0 x4. Dopełnia to sześć portów SATA III dla klasycznych nośników. Zarówno VRM, jak i główny slot dla SSD doczekał się bogato żebrowanego radiatora.

Na uwagę zasługują aż dwa kontrolery sieciowe - Realtek RTL8126-CG (5 Gbps) i RTL8125GB (2,5 Gbps); karta od łączności Wi-Fi 7 oraz Bluetooth 5.4 i topowy kodek audio. Panel I/O oferuje m.in. dwa USB 4.0, cztery USB 3.2 Gen 2, dwa USB 3.2 Gen 1 i dwa USB 2.0. Dopełnia to DisplayPort i HDMI oraz porty audio.

Data premiery i sugerowana cena nie zostały zdradzone, ale tanio z pewnością nie będzie. Do wyboru ma być czarna i biała wersja kolorystyczna. Pytanie tylko kto skusi się na taki wydatek w tym momencie? Chwilę temu debiutowały procesory AMD Ryzen 9000 korzystające z gniazda AM5, a lada moment zobaczymy Intel Arrow Lake-S dla LGA 1851. Obecnie mowa zasadniczo już o zmierzchu platformy LGA 1700.

Źródło zdjęć: Colorful

Źródło tekstu: oprac. własne