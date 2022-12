be quiet! Pure Rock LP to ideał dla fanów małych komputerów

be quiet! kolejny raz to zrobił. Niemcy pokazali miniaturowe chłodzenie procesora, które nęci atrakcyjnym wyglądem, wzorową kulturą pracy oraz wysoką wydajnością zdolną do poskromienia najnowszych CPU od AMD i Intela.

Komputery typu Small Form Factor były kiedyś niszowym rozwiązaniem, którym interesowali się głównie entuzjaści. Ewentualnie mowa była o wątpliwej jakości gotowcach biurowych skierowanych do klientów B2B. Obecnie jednak to coraz częściej wybierany format dla komputerów domowych.

be quiet! Pure Rock LP obsługuje procesory o TDP do 100 W

Mały rozmiar pozwala zmieścić PC na biurku lub w salonie, podobnie jak konsole od Sony czy Microsoftu. Przy tym wcale nie tracimy wiele na wydajności. Oczywiście wymaga to skompletowania odpowiednich podzespołów. A dzisiaj przyjrzymy się świeżutkiemu chłodzeniu procesora o wysokości zaledwie 45 milimetrów.

be quiet! Pure Rock LP to horyzontalny, niskoprofilowy cooler o wymiarach 92 x 92 x 45 milimetrów i wadze około 360 gramów. Mamy tutaj do czynienia z aluminiowym radiatorem, miedzianą podstawą oraz trzema 6-milimetrowymi ciepłowodami. Całość w czarnym kolorze i bardzo stonowanej stylistyce bez RGB LED.

Niemcy zdecydowali się na 92-milimetrowy wentylator typu slim wyposażony w dziewięć wyprofilowanych łopatek. Pracuje on z prędkością do 2500 obrotów na minutę przy deklarowanej kulturze pracy do 30,6 dB(A).

Opisywane chłodzenie posiada preaplikowaną pastę termoprzewodzącą i obsługuje nowsze oraz starsze procesory. Mowa o gniazdach AMD AM5 i AM4 oraz Intel LGA 1700, 1200 i 115x.

be quiet! Pure Rock LP trafi do sklepów 13 grudnia. Sugerowana cena ustalona została na 49 euro, czyli równowartość około 235 złotych. Produkt objęty jest 3-letnią gwarancją producenta.

Źródło zdjęć: be quiet!

Źródło tekstu: oprac. własne