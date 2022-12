Królewna Śnieżka w świecie PC? Tak, to możliwe! (Test)

Rynek sprzętu komputerowego składa się z tysięcy różnych firm pochodzących z wielu zakątków świata. Część z nich to niewielkie podmioty, a inne to giganci z krwi i kości. Jednak wbrew pozorom w branży jest mało prawdziwych producentów. Sporo firm ogranicza się tylko do wybrania gotowego rozwiązania od chińskiego partnera OEM, ewentualnie wprowadzenia kosmetycznych zmian i sfinalizowania tego doklejeniem własnego logo.

Fractal Torrent White RGB TG to obudowa dla fanów białych PC

Fractal Design to firma działająca w branży od 2007 roku. Szwedzi znani są chyba przez każdego entuzjastę PC, a ich produkty są cenione zarówno przez recenzentów, jak i konsumentów. Powód? Bardzo prosty. Autorskie projekty i wzorowa jakość wykonania. Fractal zasłynął głównie z serii obudów Define, która cechuje się stonowanym designem i mocnym naciskiem na jak najlepszą kulturę pracy za sprawą fabrycznego wyciszenia.

Szwedzi jednak słuchają głosu ludu i cały czas zaskakują nas czymś nowym. W ich ofercie można znaleźć zasilacze, wentylatory, gotowe układy chłodzenia cieczą i inne pomniejsze akcesoria. Sekcja obudów rozszerzyła się zaś o modele stawiające na przewiewność czy mogące pochwalić się nowoczesnym designem.

Dzisiaj na warsztat bierzemy Fractal Torrent White RGB TG, czyli odświeżoną wersję konstrukcji z trzeciego kwartału ubiegłego roku. Jak sama nazwa wskazuje mowa o nowej wersji kolorystycznej doprawionej podświetleniem ledowym. Kluczowe cechy, dzięki którym obudowa wkupiła się w serca użytkowników pozostały bez zmian. Szwedzka firma oferuje trzy różne rozmiary - zwykły, Compact oraz Nano. My skupimy się na tym największym.

Fractal Torrent White RGB TG to dwukomorowa obudowa o wymiarach 530 x 242 x 544 milimetrów i wadze około 11,2 kilogramów. Jej cechą szczególną jest wysoce przewiewny front przypominający "grill" w samochodzie, zmienione położenie zasilacza oraz aż pięć fabryczne wentylatorów z podświetleniem RGB LED. Dwie jednostki to niestandardowe rozwiązanie 180-milimetrowe. Całość dopełnia szereg rozwiązań uprzyjemniających korzystanie z obudowy.

Wymiary (W x S x g): 530 x 242 x 544 mm

530 x 242 x 544 mm Waga: 11,2 kg

11,2 kg Obsługiwane płyty główne: E-ATX, ATX, mATX, mITX

E-ATX, ATX, mATX, mITX Maks. wys. chłodzenia CPU: 188 mm

188 mm Maks. dług. karty graficznej: 461 mm

461 mm Maks. dług. zasilacza: 230 mm

230 mm Miejsca na dyski 3,5"/2,5": 2/4

2/4 Miejsca na urządzenia 5,25": 0

0 Panel I/O: 2 x USB 3.2 Gen 1, 1x USB 3.2 Gen 2 typu C, 2 x audio

2 x USB 3.2 Gen 1, 1x USB 3.2 Gen 2 typu C, 2 x audio Miejsca na wentylatory: 7 x 140/120 mm lub 4x 180 mm

7 x 140/120 mm lub 4x 180 mm Inne: Fabryczne wentylatory z RGB LED (3 x 140 mm i 2 x 180 mm); HUB dla wentylatorów; listwa RGB LED; wspornik dla karty graficznej

Fabryczne wentylatory z RGB LED (3 x 140 mm i 2 x 180 mm); HUB dla wentylatorów; listwa RGB LED; wspornik dla karty graficznej Cena: około 1099 złotych

