Test Fractal Pop Silent, czyli obudowy dla fanów ciszy

Szukasz cichej, ale nowoczesnej obudowy komputerowej? Zastanawiasz się czy zabudowana konstrukcja poradzi sobie z najnowszymi podzespołami? Na wszystkie te pytania odpowiadamy w naszym dzisiejszym teście Fractal Pop Silent!

Obudowa to ten element zestawu komputerowego, który często jest ignorowany. Dotyczy to zarówno laików, jak i entuzjastów. Drogich, jak i tanich PC. Powód? Nie ma ona bezpośredniego wpływu na wydajność w grach i programach. Tym samym wielu użytkowników wybiera tańsze propozycje lub ewentualnie zakup "skrzynki" zostawia na sam koniec, wydając to co pozostało w przygotowanym budżecie. Czyli niewiele.

Fractal Pop Silent to obudowa kusząca absolutną ciszą

Oczywiście nie jest to najlepsze rozwiązanie. Obudowa komputerowa, podobnie jak chociażby zasilacz, to podzespołów, który jeśli kupiony z głową to wcale nie musi być często wymieniany. Posłuży nam lata i przeżyje kilka konfiguracji. Co więcej i ten element zestawu komputerowego potrafi mieć pośredni wpływ na wydajność i żywotność innych podzespołów. Wszystko za sprawą cyrkulacji powietrza i oferowanych temperatur.

Na rynku obecnych jest aktualnie kilkadziesiąt różnych firm i marek oferujących własne "skrzynki", a każda z nich ma po kilka, kilkanaście modeli w sprzedaży. My dzisiaj pochylimy się nad szwedzkim liderem branży w postaci Fractala. Oferuje on nie tylko autorskie projekty, ale i wzorową jakość wykonania. A tak się składa, że dzisiaj premierę ma nowa, przystępna cenowo seria Fractal Pop składająca się z wielu różnych modeli.

Fractal Pop kusi nie tylko względnie niskimi cenami, ale i sporą możliwością dopasowania obudowy do potrzeb konkretnego użytkownika. Do wyboru są więc dwie serie - "Air" i "Silent" w trzech rozmiarach - "Mini", zwykłej oraz "XL". Całość z dodatkowymi wariantami jak "Solid" - stalowy panel boczny i "TG" - panel boczny w formie okna. A jakby tego było mało do wyboru jest sześć wersji kolorystycznych - czarna, biała, niebieska, zielona, różowa i pomarańczowa. Nie zabrakło też RGB LED.

Jak już się pewnie domyślacie Fractal Pop Air to obudowy z frontem z siatki mesh i przewiewnym topem, które oferują więcej miejsca na wentylatory oraz radiatory od układów LC/AiO. Zaś Fractal Pop Silent skierowane są do osób preferujących przede wszystkim ciszę co ma być osiągnięte przez zabudowany przód i górę oraz fabryczne maty wygłuszające. My na testy wzięliśmy model Fractal Pop Silent White TG Clear Tint. Jego specyfikacja prezentuje się następująco:

Wymiary (G x S x W) - 473,5 x 215 x 454 mm

473,5 x 215 x 454 mm Waga - 7,7 kg

7,7 kg Obsługiwane płyty główne - ATX, mATX, mITX

ATX, mATX, mITX Maks. wys. chłodzenia CPU - 170 mm

170 mm Maks. dług. karty graficznej - 380 mm

380 mm Maks. dług. zasilacza - 170 mm

170 mm Miejsca na dyski 3,5"/2,5" - 3/4

3/4 Miejsca na urządzenia 5,25" - 2

2 Panel I/O - 2 x USB 3.2 Gen 1, 2 x audio

2 x USB 3.2 Gen 1, 2 x audio Miejsca na wentylatory - 2 x 140 mm lub 3 x 120 mm

2 x 140 mm lub 3 x 120 mm Inne: 3 x fabryczne wentylatory 120 mm; maty wygłuszające

3 x fabryczne wentylatory 120 mm; maty wygłuszające Cena - około 399 złotych

Źródło zdjęć: Telepolis, Fractal