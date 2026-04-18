Biedronka wyprzedaje telewizory Thomson 65 cali. Taniej się nie da
Tylko do wyczerpania zapasów można kupić w Biedronce aż 65-calowe telewizory Thomson za grosze. Są 4K, mają doskonały system Google TV i praktycznie są bezramkowe.
Telewizor 65” Thomson 65UG5C14, Google TV, 4K UHD, bezramkowy
Przeceniony Thomson ma potężną, 65-calową matrycę LCD z podświetleniem Direct LED i rozdzielczością 4K (3840 x 2160). Są 4 porty HDMI, w tym jeden eARC, mamy Bluetooth 5.0, Wi-Fi, Ethernet, wejścia AV IN i optyczne, a do tego USB w wersjach 2.0 i 3.0. Telewizorem można sterować zarówno z poziomu pilota, jak i aplikacji mobilnej.
Jak przystało na telewizor z platformą Google TV, mamy tutaj polskojęzyczne sterowanie głosem, doskonałą funkcję Google Cast, ogrom aplikacji i nawet dedykowaną, bezpieczną strefę dla dzieci - Kids Space. Już bez kina domowego dźwięk może okazać się wystarczający za sprawą duetu głośników po 10 W każdy. A to wszystko z gwarancją aż 3 lat.
O 1200 zł taniej
Biedronka przeceniła telewizor z 3199 zł na 1999 zł i faktycznie trudno znaleźć go w lepszej cenie. Ostatni raz według był o kilka złotych tańszy jesienią 2025 roku, a tak podskakiwał nawet do ponad 4000 zł. Warto jednak zwrócić uwagę, że nie jest to produkt z najnowszej linii, lecz wyprzedażowy — w innych sklepach przeważnie figuruje już jako archiwalny. Promocja Bierdonki dostępna jest aktualnie na Biedronka Home, wątpliwe by tak wielkie telewizory wylądowały w koszach w sklepach stacjonarnych.