BenQ ZOWIE XL2540K to nowy monitor dla graczy, który można już kupić w Polsce

BenQ Zowie XL2540K to kolejny przedstawiciel nowej serii monitorów dla graczy z odświeżaniem 240 Hz, wyposażony w szybką matrycę o przekątnej 24,5 cala i rozdzielczości FullHD. Monitor można już kupić w Polsce.

BenQ ZOWIE XL2540K to kolejny monitor z najnowszej generacji monitorów e-sportowych ZOWIE XL-K. Urządzenie wyposażono w nowej generacji, szybszą matową matrycę TN FullHD (1920 x 1080 pikseli) o jasności 320 nitów i kontraście 1000:1. Przekątna matrycy wynosi 24,5” co daje wielkość pikseli na poziomie 0,283 mm. Nowy monitor wyposażony jest w funkcję XLSetting To Share, umożliwiającą szybkie zapisywanie profilu własnych ustawień i udostępnianie go członkom zespołu, innym graczom, znajomym czy fanom. Obsługę funkcji wspomaga bardzo prosty interfejs. Wymiana profili ustawień dostępna jest tylko w monitorach nowej generacji ZOWIE XL-K.

Nowe wzornictwo i zmniejszona podstawa, w porównaniu z poprzednimi monitorami XL, umożliwia większą elastyczność w dostosowywaniu wzajemnego rozmieszczenia na blacie stołu monitora, klawiatury i podkładki pod mysz, tak by zapewnić jak największą wygodę i swobodę ruchów w trakcie gry. Nowa podstawa i kolumna umożliwiają także precyzyjną i płynną regulację pochylenia i wysokości ekranu z „pamięcią” 14 poziomów wskazywanych dobrze widocznym markerem, co zapewnia powtarzalność ustawień. Duży zakres regulacji pochylenia matrycy do przodu i do tyłu (-5°+23°) oraz o 45° w prawo i w lewo, a także obrót ekranu o 90° (pivot) do pozycji pionowej ułatwiają dobór najlepszego dla gracza położenia ekranu. Wygodny uchwyt do przenoszenia monitora i sztywna rama dobrze chroni boki ekranu, co jest bardzo przydatne podczas transportu monitora w trakcie turniejów czy wydarzeń LAN party czy BYOC.

Monitor BenQ ma 20 stopniową regulację jaskrawości (jasności) kolorów, dostępną w nowym, usprawnionym menu ekranowym (OSD), co pozwalana szybkie i powtarzalne ustawienie jaskrawości (jasności) kolorów, dostosowanej do indywidualnych przyzwyczajeń i preferencji gracza oraz konkretnej gry. Opcjonalnie dokupić można regulowaną osłonę ekranu, która ułatwia skoncentrowanie się na grze i dodatkowo eliminuje wpływ oświetlenia zewnętrznego na jakość obrazu.

Opcjonalnie dokupić można również S-Switch, nowy przełącznik wyposażony w pięć przycisków, co umożliwia dostosowanie i zapis w jego pamięci ustawień konfiguracyjnych monitora dedykowanych różnym grom czy pracy. Płynne przełączanie pomiędzy zapamiętanymi ustawieniami monitora jest szybkie i proste, także w trakcie gry. Zapisane w pamięci ustawienia można łatwo przenieść i wykorzystać na innym monitorze, na przykład na treningu czy turnieju e-sportowym.

Dostępność i cena

Monitor BenQ ZOWIE XL2540K można już kupić w Polsce. Dystrybutorami monitorów ZOWIE w Polsce są firmy AB S.A., Action S.A., ALSO Polska oraz ED System Polska Sp. z o.o. Sugerowana cena detaliczna urządzenia wynosi 1579 zł.

Źródło tekstu: BanQ