Test BenQ W2700 - już wiem, czym zastąpić swój obecny projektor

Dobry projektor plus ekran na ścianie oraz odpowiednie głośniki to idealny zestaw, by cieszyć się kinem w domu. Projektory w swojej ofercie ma między innymi firma BenQ, której model W2700 trafił do moich testów. Urządzenie to między innymi wyświetla obraz 4K HDR. Czy kryje się za tym coś więcej, niż tylko marketing? Tego między innymi dowiecie się z poniższej recenzji. Zapraszam do lektury oraz dzielenia się swoimi uwagami w komentarzach.