BenQ TH685 - niedrogi projektor FullHD HDR dla graczy

BenQ wprowadził na polski rynek projektor TH685, przeznaczony dla miłośników gier oraz domowej rozrywki na wielkim ekranie, o przekątnej nawet 200 cali. Urządzenie zapewnia jasny obraz FullHD z opóźnieniem reakcji (input lag) na poziomie 8,3 ms oraz odświeżanie pionowe na poziomie 120 Hz.

Projektor BenQ TH685 ma jasność 3500 ANSI lumenów i kontrast 10 000:1, wyposażony jest w 6 elementowe koło kolorów i zapewnia ponad 95% pokrycie kinowej palety kolorów Rec. 709 oraz zgodność z szerokim zakresem jasności HDR (HDR-10 i HLG). Wszystkie te rozwiązania zapewniają uzyskanie dobrze nasyconych i żywych kolorów, nawet w dobrze oświetlonych pomieszczeniach czy w plenerze, zapewniając realistyczną jakość obrazu wydarzeń sportowych czy wszelkiego rodzaju gier.

8,3 milisekundowy input lag

TH685 ma mały, zaledwie 8,3 ms czas opóźnienia reakcji, co zapewnia płynną rozgrywkę. Umożliwia to na interakcję z grą w czasie rzeczywistym, co idealnie sprawdza się podczas szybkich gier sportowych i strzelanek, w których opóźnienie reakcji ma kluczowe znaczenia, a także gier RTS, gdzie szybkość podejmowania decyzji może przesądzić o wygranej.

Fabryczne Tryby: Gra, Sport, Kino, Salon, Jasny

Fabryczne tryby ustawień umożliwiają szybką zmianę parametrów wyświetlanych obrazów i dostosowanie ich do oświetlenia otoczenia oraz wyświetlanych treści, na przykłąd uzyskanie naturalnych odcieni skóry zawodników i żywej zieleni murawy stadionu czy boiska. Tryb Gra pozwala lepiej dostrzegać szczegóły w cieniach i ciemnych partiach obrazu, co może mieć znaczący wpływ na skuteczność rozpoznawania przeciwnika.

CinemaMaster Audio+2 i LumiExpert

Nowy projektor BenQ ma wbudowany głośnik o mocy 5 W, z komorą rezonansową i systemem CinemaMaster Audio+2. Według producenta, w trybie dźwięku dopasowanym do gier można całkowicie zatopić się w ich świecie.

LumiExpert to funkcja umożliwiająca automatyczną korektę jasności obrazu zależnie od natężenia oświetlenia otoczenia, co zwiększa komfort grania jak i oglądania wydarzeń sportowych.

Nowoczesne wzornictwo i łatwa konfiguracja

Łącząc nowoczesną formę z funkcjonalnością, smukły kształt i kompaktowe wymiary, BenQ TW685 idealnie dopasowuje się do każdego stylu wykończenia wnętrza. Wyposażenie w funkcje 30° automatycznej korekcji zniekształcenia trapezowego w pionie (Keystone) i optyczny zoom 1,3x powodują, że projektor można bezproblemowo zainstalować i szybko stworzyć środowisko do multimedialnej rozrywki w nawet dobrze oświetlonym otoczeniu, na przykład na imprezie zorganizowanej u znajomych.

Dokładną specyfikację projektora można znaleźć pod tym adresem. Sugerowana cena detaliczna producenta w Polsce wynosi 3159 zł.

Źródło tekstu: BenQ