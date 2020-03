Optoma UHD30 i UHD42 – projektory do gier i domowej rozrywki z odświeżaniem 240 Hz

Firma Optoma zaprezentowała pierwsze na świecie projektory do gier i domowej rozrywki, oferujące odświeżanie obrazu na poziomie 240 Hz. Modele UHD30 i UHD42 wyświetlają obraz w rozdzielczości 4K, który jest ostrzejszy od FullHD, a dodatkowo oferują bogatszą paletę kolorów.

– Nowe projektory UHD30 i UHD42 4K UHD zostały bardzo dobrze przyjęte podczas prezentacji na ISE 2020. Są one idealnym rozwiązaniem dla graczy, którzy szukają inteligentnego sprzętu. Nowe modele są pierwszymi na świecie projektorami do gier i domowej rozrywki, które posiadają odświeżanie na poziomie 240 Hz. Ich opóźnienie wejściowe to zaledwie 15,7 ms. Przekłada się to bezpośrednio na większą płynność oraz responsywność podczas gry, co pozwala graczom mieć większe szanse na celne trafienie i wygraną. – powiedział Kishan Mistry, Senior Product Manager w firmie Optoma

Oba projektory posiadają wbudowane głośniki o mocy 10 W, które zapewniają dobry dźwięk. Urządzenia są wyposażone w dwa wejścia HDMI umożliwiające łatwe podłączenie projektora do laptopa, komputera PC, odtwarzacza Blu-Ray lub multimedialnego czy konsoli do gier. UHD42 posiada również 1,3-krotny zoom i pionowe przesunięcie obiektywu, co pozwala na dostosowanie obrazu do indywidualnych potrzeb. Oba modele można również przekształcić w inteligentny projektor, podłączając do nich przystawkę Google Chromecast, Amazon Fire TV lub Apple TV. Umożliwia to wygodne strumieniowanie filmów lub gier.

Dostępność i cena

Projektory Optoma UHD30 i UHD42 są dostępne w sprzedaży w Polsce z dwuletnią gwarancją producenta. Gwarancja na źródło światła wynosi 1 rok lub 1000 godzin. Model UHD30 kosztuje 4999 zł, natomiast za model UHD42 trzeba zapłacić 6959 zł.

