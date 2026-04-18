Gorsza pamięć i wyższe ceny. Producent konsol podjął trudną decyzję
Kryzys na rynku pamięci może i jest tematem oklepanym, jednak wciąż zbiera żniwo. AYN producent konsol retro, jest kolejną firmą, która nie mogła sobie pozwolić na dalsze ignorowanie problemu. Z tego powodu zdecydował się na cięcia.
Mowa tu o sprzęcie, którego trudno nazwać konkurentem Anbernica, ponieważ tu mamy do czynienia ze sprzętem klasy premium. Niestety, ale jednocześnie ze sprzętem, który spotka się z poważnymi cięciami. Jeśli więc planujecie zakup i Ayn Thor, to warto się pośpieszyć: kolejne egzemplarze tych urządzeń będą miały ograniczoną pamięć względem tej obecnie znajdującej się w sprzedaży.
Ayn Thor z mniejszą i gorszą pamiecią
Ayn Thor to konsola o mocy flagowego smartfonu. Mamy tu dwa ekrany w stylu Nintendo 3DS, Snapdragon 8 Gen 2 i 16 GB RAM i 1 TB UFS 4.0 w najdroższym wariancie za 449 USD. Rzecz w tym, że wersja ta właśnie podrożała o 100 USD do 549 USD.
Jednak wzrost ceny o 100 USD to dopiero początek problemów, ponieważ pamięć UFS 4.0 została zastąpiona pamięcią UFS 3.1, która jest o połowę wolniejsza. Owszem, to wciąż przyzwoita konfiguracja, jednak za więcej dostaniemy coś zauważalnie gorszego.
Decyzja ta ma wynikać z ograniczonej dostępności modułów UFS 4.0. Pamięci UFS 3.1 nie są tu aż tak problematyczne, chociaż również ich ceny poszybowały w górę. Oczywiście nic dziwnego, że niszowe firmy jak AYN najmocniej obrywają brakami. Firmy wolą współpracować z większymi partnerami i im zapewniać dostawy.