AMD podnosi ceny. Lada moment podrożeją wszystkie procesory

Niedawno AMD poinformowało partnerów o 10% podwyżce cen kart graficznych z serii Radeon RX 9000. Powodem są rosnące koszty pamięci DRAM, głównie GDDR6, które podrożały z powodu ogromnego popytu w segmencie AI. Od września ceny kości DRAM i NAND rosną bardzo szybko, co wpływa na globalną podaż i koszt wielu produktów.

Dalsza część tekstu pod wideo

Zmiany mają wejść w życie już dzisiaj w nocy

Jednak na podwyżki muszą szykować się także osoby planujące zakup procesorów AMD. Firma ma wkrótce podnieść ceny nie tylko najnowszych Ryzenów 9000, ale również starszych serii. Nie zdradzono jednak jak dużego skoku należy się spodziewać. Mimo wszystko jest to zaskakujące, bo w przypadku produkcji CPU nie wykorzystuje się ani DRAM, ani NAND.

Możliwym powodem jest rosnący problem z dostępnością wafli krzemowych. Popyt ze strony rynku AI sprawia, że producenci mogą priorytetyzować chipy dla tego segmentu, ograniczając moce dla komponentów konsumenckich. Dostawcy pamięci już wcześniej zapowiadali, że skupiają się na długoterminowej rentowności, a TSMC może wykorzystywać sytuację rynkową, by ustalać wyższe stawki.

Według brytyjskiego źródła podwyżki mają wejść w życie wyjątkowo szybko - nawet dziś w nocy. Oczywiście zanim dystrybucja wyprzeda stare zapasy, a sklepy dostosują swoje cenniki minie więcej czasu. W najgorszym przypadku kilka dni, w najlepszym kilka tygodni.