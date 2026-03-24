Chiński producent bije się w pierś. Przeprosiny brzmią jednak fałszywie

Nie ma nic złego w sięganiu po tańsze sprzęty od mniej znanych firm. Niestety, w tym przypadku doszło do oszustwa. A działania firmy budzą wątpliwości.

Przemysław Banasiak (Yokai)
18:28
Wygląda na to, że otwarta krytyka ze strony AMD dała efekty. Mowa oczywiście o oszustwie, jakiego dopuściła się firma CHUWI. Sprzedawała ona bowiem komputery, które rzekomo posiadały procesory Ryzen 5 7430U, gdy w rzeczywistości były to dużo starsze układy Ryzen 5 5500U. Oferują one co prawda taką samą liczbę rdzeni, ale inne architektury (Zen 3 vs Zen 2), taktowania i pamięć Cache, a w rezultacie gorszą wydajność.

To zwykła próba gaszenia pożaru i ratowania resztek wizerunku

Chińczycy wydali oficjalny komunikat. Twierdzą oni, że była to "pomyłka w produkcji dotycząca ograniczonej liczby egzemplarzy". Przepraszają oni za zaistniałą sytuację i rozpoczynają program naprawczy. By zwrócić laptopa trzeba skontaktować się z działem wsparcia do 31 maja 2026.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Laptop APPLE MacBook Air 2025 13.6" Retina M4 16GB RAM 512GB SSD macOS Srebrny
Laptop APPLE MacBook Air 2025 13.6" Retina M4 16GB RAM 512GB SSD macOS Srebrny
0 zł
5231.67 zł - najniższa cena
Kup teraz 5231.67 zł
Laptop ACER Nitro V 17 AI ANV17-41 17.3" IPS 165Hz R7-260 32GB RAM 1TB SSD GeForce RTX5060 DLSS 4 Windows 11 Professional, Funkcje AI
Laptop ACER Nitro V 17 AI ANV17-41 17.3" IPS 165Hz R7-260 32GB RAM 1TB SSD GeForce RTX5060 DLSS 4 Windows 11 Professional, Funkcje AI
0 zł
7249 zł - najniższa cena
Kup teraz 7249 zł
Laptop HP Elitebook 640 G11 14" Ultra 5-135U 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Professional, Funkcje AI
Laptop HP Elitebook 640 G11 14" Ultra 5-135U 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Professional, Funkcje AI
0 zł
5399.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 5399.99 zł
Advertisement

Brzmi całkiem nieźle, prawda? Nie do końca. Po pierwsze w rzeczywistości nie ma tutaj mowy o pomyłce. CPU miały zmienione ręcznie hardware ID, tak by udawały w programach diagnostycznych i BIOSie inny model - to nie było tylko przylutowanie układów ze starej partii na płytę główną.

Po drugie w komunikacie CHUWI wspomina o laptopach CoreBook X i CoreBook Plus, bo to o nich było najgłośniej w mediach. Milczy jednak o MiniPC z serii UBOX, w których udowodniono ten sam proceder. I wreszcie po trzecie - producent wymaga "dostarczenia laptopa w oryginalnym stanie i ze wszystkimi akcesoriami", co po miesiącach zwykłego użytkowania będzie dla 99,9% konsumentów niemożliwe do zrealizowania.

Całość więc wygląda jak próba gaszenia pożaru i ratowania resztek wizerunku, aniżeli faktyczna skrucha i chęć zadośćuczynienia. Warto więc się od CHUWI trzymać z daleka i wybierać sprzęty innych, uczciwych firm.

AMD Ryzen 7 9800X3D
amd chiny laptop procesor oszustwo AMD Ryzen 5000 CPU AMD Ryzen 7000 Chuwi
Źródła zdjęć: Notebookcheck Reviews
Źródła tekstu: CHUWI, oprac. własne