Kibicujesz na Euro 2024? Lepiej zostaw telefon w domu

Jesteś kibicem i planujesz oglądać mecze? Okazuje się, że twój telefon może być bardziej narażony na zniszczenia, niż kiedykolwiek. Według najnowszych danych, najlepiej zostawić go w domu.

Kibicujesz? Zostaw telefon w domu

Niemcy są obecnym gospodarzem Euro 2024, które trwa od 14 czerwca do 14 lipca. To oznacza cały miesiąc kibicowania! Jeśli planujesz je oglądać z trybun lub w strefach kibica, lepiej będzie jeśli zostawisz swój telefon w domu. W przeciwnym razie, istnieje spore prawdopodobieństwo, że ulegnie on zniszczeniu. Tak mówią najnowsze dane brytyjskiej firmy Three.

Zniszczenia i uszkodzenia - statystyki

Na podstawie przeprowadzonej ankiety wśród brytyjskich kibiców piłki nożnej, 29% ankietowanych przyznało, że ich telefon uległ całkowitemu zniszczeniu podczas meczu, a 59% stwierdziło, że został uszkodzony. Najwięcej było zgłoszeń pęknięć ekranu (51%), na drugim miejscu znalazły się wgniecenia i zadrapania (42%), oraz uszkodzenia spowodowane zalaniem (20%).

Kiedy telefony się najbardziej niszczą?

Kibice byli zdania, że najwięcej uszkodzeń powoduje skakanie w górę i w dół, wytrącanie telefonu z ręki przez znajomych, a także upuszczenie go. Aż 30% ankietowanych musiało zapłacić za naprawę telefonu ponad 450 zł.

Wiadomo, że małoprawdopodobne, abyśmy zostawili telefon w domu, podczs tak wzniosłych wydarzeń. Dane dostarczone przez Three uświadamiają jednak, jak ważne jest jednak trzymanie telefonów w solidnym etui oraz o tym, że warto stosować zabezpieczanie ekranu.

