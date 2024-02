Unia zmusi producentów do naprawiania sprzętu. Nawet po gwarancji

Rada Unii Europejskie i Parlament Europejski osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie dyrektywy R2R. To ogromna zmiana dla konsumentów.

Już na początku lutego Rada Unii Europejskiej i Parlament Europejski osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie dyrektywy R2R, znanej także jako prawo do naprawy. Co to oznacza w praktyce? Konsumenci będą mieli prawo do naprawy urządzenia także po wygaśnięciu gwarancji. Usunięcie usterki ma być też dużo łatwiejsze i tańsze, nawet w nieautoryzowanych serwisach — informuje Rzeczpospolita.

Naprawa zamiast wymiany

Dyrektywa nakłada na sprzedawców obowiązek naprawy uszkodzonego sprzętu, jeśli będzie się tego domagał konsument. Początkowo przepisy zakładały, że ma to być opcja domyślna, ale organizacje konsumenckie wywalczyły także możliwość wymiany urządzenia, jeśli będzie ona bardziej opłacalna.

Konsument nie może z góry powiedzieć, że to np. wymiana będzie tańsza czy mniej ingerująca w towar. To sprzedawca wie, czy wystarczy wymienić jedną część, czy trzeba cały towar

– tłumaczy Michał Herde, prezes oddziału Federacji Konsumentów w Warszawie.

To właśnie opłacalność ma być kluczowym aspektem całej procedury. Urzędnicy chcą zachęcać konsumentów do naprawy, która ma być dużo tańsza od wymiany urządzenia.

Unia Europejska wymusi na producentach szczegółowe informacje o częściach zamiennych na stronach internetowych. Części mają być też dostępne dla wszystkich serwisów i to w rozsądnych cenach. Firmy nie będą mogły też blokować możliwości korzystania z tych używanych lub nieoryginalnych zamienników. Poza tym, na czas naprawy, konsument będzie musiał dostać urządzenie zastępcze. Ważny jest też obowiązek udzielenia rocznej gwarancji od czasu usunięcia usterki.

Ma to wzmocnić pozycję konsumentów w ten sposób, by nawet po okresie rękojmi czy gwarancji było gdzie taką rzecz naprawić. Równocześnie przewidziano obowiązek zapewnienia części zamiennych w niektórych branżach (np. AGD), standardowe formularze naprawy, zapewnienia możliwości znalezienia warsztatu, który naprawy dokona, oraz porównania cen.

- dodaje Michał Herde.

W myśl dyrektywy Unia Europejska ma udostępnić platformę, na której konsumenci będą mogli znaleźć serwisy zajmujące się naprawdę konkretnych sprzętów.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Rzeczpospolita