Uber w 2021 roku: rekordzista zamówił ponad 2700 przejazdów

Uber przygotował podsumowanie 2021 roku, w którym podał kilka ciekawych informacji na temat użytkowników swoich platform (Uber + Uber Eats) w Polsce i na świecie w kończącym się, 2021 roku.

Lubimy podróżować

Pandemia Covid-19 negatywnie wpłynęła na turystykę, która wciąż nie może wrócić do poziomu z 2019 roku. Wielu użytkowników Ubera skorzystało jednak z możliwości wyjazdu, w czym najbardziej aktywni byli mieszkańcy Stanów Zjednoczonych Ameryki. Wykonali oni ponad czterokrotnie więcej przejazdów poza granicami swojego kraju niż znajdujący się tuż za nimi na podium obywatele Meksyku oraz Wielkiej Brytanii. Polacy uplasowali się w tej kategorii na 20. miejscu na świecie.

A oto najbardziej popularne miejsca turystyczne na całym świecie, będące miejscami docelowymi dla przejazdów realizowanych przez Ubera:

Empire State Building,

Freedom Tower,

CN Tower,

Łuk triumfalny w Paryżu,

Burj Khalifa,

Luwr,

Wieża Eiffla,

Pałac Buckingham,

Disneyland,

Błękitny Meczet,

Mur Berliński,

Sydney Opera House,

Golden Gate Bridge,

Watykan,

Akropol w Atenach.

Najpopularniejszym miejscem turystycznym w Polsce było warszawskie Stare Miasto.

Wraz z otwarciem restauracji oraz barów chętnie korzystaliśmy z możliwości wyjścia “na miasto”. Według danych pochodzących z platformy Uber, popularnym miejscem imprezowym w Polsce były schodki nad Wisłą w Warszawie (jednocześnie szóstym pod kątem popularności w Europie), odnotowując największą aktywność w zakresie ruchu. Co ciekawe, w Europie najwięcej imprezowych przejazdów odnotowały dwa kluby z Londynu: Fabric (1. miejsce) oraz Ministry of Sound (3. miejsce). Pomiędzy nimi znalazł się klub Panda z Madrytu.

Oprócz wyjść rekreacyjnych powróciły też spotkania biznesowe. Najbardziej popularnymi okolicami biurowymi w Polsce były: Warsaw Spire (jednocześnie nr 4 pod kątem popularności przejazdów w Europie) oraz warszawski “Mordor”, czyli osiedle Służewiec Przemysłowy (8. miejsce). W kategorii lokalizacji biurowych całe podium należy do Londynu. Najczęściej użytkownicy zamawiali przejazdy do Broadgate Circle, Canary Wharf Tower oraz Bank of England.

Wolimy oceniać niż nagradzać

Użytkownik z rekordową liczbą przejazdów w Polsce (1438) pochodził z Warszawy i zajął 7. miejsce na świecie. Najwięcej przejazdów, 2705, miał mieszkaniec South Coast w Wielkiej Brytanii, a kolejne miejsca zajęli użytkownicy z Johannesburga i Pretorii w RPA (2275) oraz stolicy Katarze (1708).

Najbardziej aktywny kierowca w Polsce (8686 przejazdów) pochodzi z Wrocławia i znalazł się na 5. miejscu na świecie. Absolutnymi rekordzistami byli pod tym względem kierujący z Londynu (11883), Capetown w RPA (11287) oraz Timisoara w Rumunii (10156).

Najlepiej oceniani kierowcy w Polsce (średnie oceny):

Lublin (4.95),

Łódź (4,93),

Kraków (4,93),

Aglomeracja Śląska (4,92),

Szczecin (4,92),

Trójmiasto (4,92),

Poznań (4,91),

Wrocław (4,91),

Warszawa (4,91).

Pozytywne oceny nie zawsze idą w parze z napiwkami. Liczba osób, które zostawiły przynajmniej jeden napiwek, spadła w każdym mieście o minimum 5%. Najchętniej “tipy” zostawiają mieszkańcy Krakowa, Warszawy oraz Trójmiasta.

Uber Eats w 2021 roku

Mijający rok był intensywny z punktu widzenia usługi Uber Eats. W Polsce dostawcy jedzenia przebyli łącznie prawie 35-krotność dystansu pomiędzy Nowym Jorkiem a Pekinem, co dało nam 5. miejsce na świecie. Kosmiczne odległości pokonywali dostawcy na całym świecie. Najwięcej kilometrów przebyli dostawcy we Francji, następnie Wielkiej Brytanii oraz RPA. Liderzy wykonali łącznie więcej kilometrów niż wynosi odległość dzieląca Słońce od Merkurego.

Jeśli chodzi o ulubione przysmaki w dostawie to łakomym wzrokiem najczęściej patrzymy na makarony, pizzę, burgery oraz kebab lub hummus. Najpopularniejszymi trzema kuchniami w Polsce w ostatnim roku były:

kuchnia włoska,

kuchnia bliskowschodnia,

kuchnia amerykańska,

kuchnia japońska,

kuchnia polska,

kuchnia hinduska.

Najchętniej zamawianymi potrawami przez aplikację Uber Eats w 2021 roku były:

pizza margherita,

pad thai,

sos czosnkowy,

frytki,

pizza capricciosa,

pizza z papryką,

kurczak w maśle (butter chicken).

Dane do powyższych zestawień zbierano od stycznia do listopada 2021 roku.

