Uber Eats dostarcza jedzenie w kosmos

Uber Eats zrealizował swoją pierwszą dostawę w kosmosie. Wraz z Yusaku Maezawą dostarczył jedzenie astronautom na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

Firma Uber Technologies ogłosiła pierwszą w historii dostawę jedzenia w kosmos. Żywność została dostarczona przez Uber Eats na Międzynarodowej Stacji Kosmiczną. Tym samym działalność firmy poszybowała na orbitę okołoziemską.

Uber Eats nawiązał współpracę z japońskim przedsiębiorcą i jednocześnie wielkim fanem posiłków z dostawą, Yusaku Maezawą, aby w ramach 12-dniowej wyprawy na orbitę okołoziemską dostarczyć astronautom na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ich ukochane, gotowe do spożycia japońskie dania w puszkach. Dostawa została zrealizowana 11 grudnia o godzinie 9:40 rano czasu wschodniego, 8 godzin i 34 minuty od momentu opuszczenia Ziemi przez Maezawę i po przebyciu 248 mil (ok. 399,11 kilometra).

Jedna mała dostawa dla Yusaku Maezawy, jedna gigantyczna dostawa dla Uber Eats! Nasza radość z realizacji pierwszej udanej dostawy w kosmos jest dosłownie nieziemska. Naszym celem jest pomagać ludziom w docieraniu wszędzie i po wszystko, więc jesteśmy dumni, że możemy służyć astronautom na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Yusaku Maezawa zasłużył na pozytywną recenzję za tę dostawę, mimo że dotarcie na miejsce zajęło nieco dłużej niż zwyczajowe 30 minut.

– powiedział Dara Khosrowshahi, dyrektor generalny firmy Uber

Dziękuję za możliwość obsługiwania pierwszej dostawy jedzenia w kosmos. To wspaniała, inspirująca inicjatywa Uber Eats, która daje niesamowite poczucie przygody. Nigdy nie przestanę stawiać sobie wyzwań i mam nadzieję, że wszyscy nadal będą robić to samo. Uczyńmy świat lepszym miejscem!

– powiedział Yusaku Maezawa

Potrawy zaserwowane przez Uber Eats oraz Yusaku Maezawę, w tym gotowana makrela w miso, wołowina gotowana w słodkim sosie, duszony kurczak z pędami bambusa oraz duszona wieprzowina, były dla astronautów mile widzianą przerwą od standardowego kosmicznego jedzenia.

