NASA zabierze Twoje imię na Marsa. Wystarczy się zapisać

NASA rozpoczęła ciekawą kampanię, w ramach której każdy z nas może wysłać swoje imię i nazwisko na Marsa i to całkowicie za darmo!

NASA rozpoczęła kolejną inicjatywę pod tytułem "Send Your Name to Mars", czyli "Wyślij swoje imię na Marsa". W jej ramach każdy z nas może zapisać się na dedykowanej do tego stronie i rzeczywiście wysłać swoje dane na powierzchnię Czerwonej Planety.

Wyślij swoje imię na Marsa

Jeśli chcielibyście, aby Wasze imię i nazwisko znalazło się na Marsie, to wystarczy przejść na stronę NASA i podać swoje dane. Następnie strona wygeneruje dla Was bilet, którym można szpanować przed znajomymi.

Czy NASA rzeczywiście wyśle nasze imiona na Marsa? Tak! To samo stało się w przypadku misji z tego roku. Wtedy to na pokładzie Łazika Perseverance znalazły się trzy niewielkie układy wielkości paznokcia, na których zapisano imiona i nazwiska ponad 10 mln osób, które zapisały się w ramach inicjatywy.

Aktualnie zbierane "podpisy" zostaną wysłane na Czerwoną Planetę w ramach misji zaplanowanej na 2026 rok. Wtedy też nienazwany jeszcze pojazd wystartuje, aby ostatecznie wylądować na Marsie w okolicach krateru Jezero.

Zobacz: Apokalipsa w ciągu 100 lat. Słońce zadziała niczym broń

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: NASA