Chcesz dużo zarabiać w Polsce? Zostań programistą gier!

Dopiero wchodzisz na rynek pracy? A może planujesz zmianę swojej ścieżki rozwoju i kariery? Dobrym kierunkiem wydaje się tworzenie gier! Firma Evolution zdradza jakie technologie programowania cieszą się największa popularnością.

Cyfrowa rozrywka w ostatnich latach zdecydowanie zyskała na popularności, a wszystko przez pandemię COVID-19. Praca zdalna oraz różne obostrzenia zmusiły nas do zabawy w czterech ścianach. Tym samym na rynku jak grzyby po deszczu zaczęły wyrastać nowe studia, a gracze otrzymali sporo ciekawych tytułów.

Programista gier w Polsce można zarabiać nawet 21 tys. zł

Wartość branży gier na świecie wyniosła w ubiegłym roku ponad 172 miliardy dolarów i przewiduje się, że w 2027 roku przekroczy 314 miliardów dolarów. Rodzimi twórcy wygenerowali w 2020 roku przychód o wartości niemal 1 miliarda euro, a przychody w tym sektorze w Polsce rosną o blisko 30% rok do roku.

Ekspert ze szwedzkiej firmy Evolution - Juris Krikis - podpowiada jakie technologie są najczęściej wykorzystywane w programowaniu i podpowiada od czego warto zacząć swoją przygodę w gamedevie:

– Jednym z najpopularniejszych języków programowania wykorzystywanych do programowania gier na różne platformy jest C++. Jednak ze względu na swoją specyfikę, dużo łatwiej przyswaja się go, znając już inną technologię. Stąd, dla początkujących, pragnących wkroczyć do branży najlepszym rozwiązaniem będzie m.in. C#, JavaScript oraz Java – wszechstronna, popularna, umożliwiająca łatwe pisanie, debugowanie i kompilację kodu. W przypadku gier wyłącznie na urządzenia mobilne, popularny jest przede wszystkim Swift. Ci, którzy mogą pochwalić się znajomością którejś z powyższych technologii, mogą śmiało próbować swoich sił w tworzeniu gier przy pomocy silników takich jak np. Unity czy wykorzystywany przez nas Unreal.

A jak to się przekłada na zarobki? Według danych za styczeń 2022 płynących z portalu No Fluff Jobs, na miejscu pierwszym uplasowała się Java. Tutaj mowa o zarobkach (z VAT) na poziomie nawet do 16-21,8 tys. złotych w przypadku B2B oraz do 12-17,5 tys. złotych dla osób wolących umowę o pracę.

Dalej mamy Swift z zarobkami w granicach 15 - 21 tys. złotych na B2B lub 13 - 17 tys złotych na UoP. Na trzecim miejscu znalazło się C# z szerokimi widełkami 14,7 - 20,2 tys. złotych na B2B i 12,5 - 19,3 tys. złotych na umowie o pracę. Jeśli jednak wolicie grać na smartfonie, zamiast na komputerze czy konsoli to specjaliści od Androida również nie mają na co narzekać zarabiając do 20 tys. złotych miesięcznie.

Oczywiście trzeba pamiętać, że o takich kwotach jako początkujący programista można tylko pomarzyć. To zarobki dla weteranów branży z dużym doświadczeniem i umiejętnościami. Co więcej gamedev potrafi być bardzo niewdzięczny kawałkiem chleba i na twórców czeka tu masa tzw. "crunchu", czyli wiele nadgodzin, stresu i dodatkowej pracy. Zarówno w polskich, jak i zagranicznych studiach.

Jeśli jednak wyzwania Wam nie straszne to firma Evolution - globalny dostawca oprogramowania do gier online – otwiera w Polsce swoje centrum inżynieryjne. Docelowo zatrudnienie znaleźć ma tutaj 200 osób dla których firma w dniach 7-12 marca organizuje Hiring Week. Mowa o programistach ze znajomością Scali.

