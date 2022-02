Bethesda żegna się z graczami. Valve i platforma Steam wygrały

To kolejny kamień milowy w historii cyfrowej rozrywki. Amerykański wydawca gier odpowiedzialny za takie serie jak The Elder Scrolls, Fallout, DOOM, Wolfenstein i wiele innych uśmierca swój launcher. Gry od Bethesdy dostępne będą od teraz na Steamie.

Jeszcze kilkanaście lat temu zdobycie gry wiązało się z wycieczką do dużego miasta, udaniem na giełdę komputerową i kupnem pirackiej wersji na jednym ze straganów. Później przyszła pora na oryginalne wydania fizyczne w wielkim, kartonowym pudle z płytą lub płytami CD, instrukcją oraz ewentualnie drobnymi dodatkami. Obecnie króluje dystrybucja cyfrowa, a całość można dostać bez wychodzenia z domu.

Platforma Bethesda.net dostępna będzie tylko do maja

Liderem na rynku platform sprzedających gry przez internet jest Steam, który jest ogromną platformą dla graczy przyciągającą ponad 120 milionów osób miesięcznie. Nie znaczy to, że wydawcy nie próbują swoich sił na tym polu. Jednym wychodzi to lepiej, innym gorzej. Bethesda zalicza się do drugiej z wymienionych grup.

Amerykanie poinformowali oficjalnie, że jeszcze w tym roku pożegnamy się z Bethesda.net. Launcher zostanie całkowicie wyłączony, a gry oraz gracze przeniesieni zostaną do dotychczasowej konkurencji - na platformę Steama. Nie ma się jednak czego obawiać - nikt niczego nie straci. Przetransferowane zostaną gry, zapisy, znajomi, a nawet środki z portfela.

Zapisane stany gry w większości zostaną przeniesione automatycznie, nieliczne trzeba będzie przenieść ręcznie. Dla gier, które tego wymagają, wciąż będzie używany login Bethesda.net. Konta Bethesda.net nie zostaną stracone i wciąż będą dostępne na stronie WWW i w grach.

Proces migracji będzie można rozpocząć już w kwietniu, korzystając ze szczegółowych instrukcji, które do tego czasu udostępni Bethesda. Sam launcher ma być dostępny do maja 2022 roku, chociaż Amerykanie sugerują rozpocząć przenosiny jak najwcześniej będzie to możliwe. Poniżej prezentujemy oficjalne FAQ.

Pytania i odpowiedzi

P: Jak będę grać w swoje gry?

O: Zachęcamy społeczność launchera Bethesda.net do kontynuowania zabawy na platformie Steam. Na początku kwietnia będziecie mogli przenieść swoją bibliotekę Bethesda.net na konto Steam. Wszystkie tytuły, które posiadacie w Bethesda.net będą dla was dostępne bezpłatnie na platformie Steam. Wasze zakupy zostaną przeniesione na konto Steam. Wiele zapisów również zostanie przeniesionych, jednak niektóre mogą wymagać ręcznego kopiowania. Więcej informacji na temat tego, które gry wymagają ręcznego kopiowania zapisów gry, znajdziecie we wpisie „Co się stanie z moimi postępami w grze i zapisanymi stanami gry?”.

P: Co się stanie z launcherem Bethesda.net?

O: DO maja będziecie mieli dostęp do launchera Bethesda.net i swoich gier. Począwszy od maja, gra i dostęp do gier przez launcher Bethesda.net będą niemożliwe.

P: Czy po przejściu na Steam potrzebne mi będzie konto Bethesda.net, skoro nie będę już używać launchera?

O: Tak. Wiele naszych gier i usług wciąż wymaga posiadania konta Bethesda.net. Pozwoli wam to zachować dostęp do usług, w tym modów do gier, elementów w grach, takich jak skórki, czy informacji i newsów.

P: W przypadku gier, które posiadam w Bethesda.net, czy zyskam do nich dostęp na platformie Steam?

O: Tak. Konieczne będzie jedynie przeniesienie informacji z konta Bethesda.net na konto Steam. Po udostępnieniu procesu migracji na Steam, poinformujemy wszystkich i zaktualizujemy niniejszy dokument o link umożliwiający migrację. Należy zwrócić uwagę, że proces może zostać rozpoczęty w dowolnym momencie po jego udostępnieniu, ale w maju niemożliwa będzie już gra w zakupione gry poprzez launcher Bethesda.net. W maju nie stracicie dostępu do swojej biblioteki gier Bethesda.net, a jedynie możliwość gry poprzez launcher.

P: Co się stanie z moimi postępami w grze i zapisanymi stanami gry?

O: Jeśli zdecydujecie się przenieść bibliotekę Bethesda.net na konto Steam, dostarczymy wam instrukcję migracji postępów i zapisanych stanów gry na konto Steam, o ile będzie to możliwe, abyście mogli kontynuować grę. Niektóre zapisy przeniosą się automatycznie, inne trzeba będzie ręcznie skopiować do folderu Steam. Więcej informacji na temat ręcznego przenoszenia zapisanych stanów gry udostępnimy wkrótce. Obecnie spodziewamy się, że niemal wszystkie zapisy uda się przenieść automatycznie lub ręcznie, z wyjątkiem Wolfenstein: Youngblood, w którym przeniesienie zapisanych stanów gry jest obecnie niemożliwe.

Środki w wirtualnej walucie i dodatki do gier, takie jak DLC i skórki, zostaną przeniesione automatycznie.

P: Czy moje wirtualne waluty (atomy, itd.) zostaną przeniesione na Steam?

O: Tak. Wasze portfele Bethesda.net zostaną przeniesione na Steam, gdy zakończycie proces przenoszenia.

P: Czy mogę przejść na PlayStation lub Xbox zamiast Steam?

O: Nie. Wspieramy jedynie przeniesienie danych konta Bethesda.net na PC. Nie możemy przenieść danych konta PC na konsole.

P: Czy mogę przenieść swoje konto do innej usługi PC, niekoniecznie Steam?

O: Nie. Wspieramy jedynie przeniesienie danych konta z launchera Bethesda.net na platformę Steam.

P: Czy zamknięcie launchera wpłynie na moje konto Bethesda.net?

O: Nie. Wciąż trzeba będzie się logować na konto Bethesda.net, aby grać w nasze tytuły online, takie jak Fallout 76, oraz zyskać dostęp do innych oferowanych usług. Nasze gry będą nadal korzystały z konta Bethesda.net w przyszłości.

P: A co z Falloutem 76?

O: Dla Fallouta 76 przygotowaliśmy duży dokument z pytaniami i odpowiedziami, dostępny tutaj.

P: Czy dostępne będą te same wersje językowe?

O: Tak.

P: Czy listy znajomych zostaną połączone? Czy trzeba będzie ponownie dodać znajomych z Bethesda.net?

O: Listy znajomych z gier Bethesda.net zostaną dodane do konta Steam. Chodzi o Fallouta 76, DOOM Eternal, Wolfenstein: Youngblood, The Elder Scrolls: Legends, Rage 2 i DEATHLOOP.

P: Czy wyłączenie launchera Bethesda.net wpłynie na moją zdolność do gry w TES: Online na PC?

O: Nie. Ta zmiana nie wpłynie na The Elder Scrolls Online.

Źródło zdjęć: Bethesda

Źródło tekstu: Bethesda, oprac. własne