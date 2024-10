Wpadają Polakom do domów i ściągają należności. Rekord urósł do 187 tys. zł

Nie chcemy płacić, ale jeszcze musimy wytrzymać, przynajmniej rok. I choć abonament radiowo-telewizyjny to dość kontrowersyjny temat i sporo się mówi o jego likwidacji, to wciąż obowiązuje. Padają kolejne niechlubne rekordy z tytułu jego niepłacenia.

187 tysięcy złotych ma zapłacić przedsiębiorca z Pomorza

Według danych przedstawionych Interii przez Ministerstwo Finansów, wynika jasno że Polacy nie bardzo przejmują się opłatami za abonament radiowo-telewizyjny. Co więcej, są w tej kwestii już prawdziwi rekordziści. I tak, największe zadłużenie w 2023 roku, wyniosło astronomiczną kwotę 187 tysięcy złotych i dotyczyło przedsiębiorcy z Pomorza.

To jednak nie wszystko. Wcale nie lepsze są inne województwa, które też zalegają z tego typu opłatami. Oprócz rekordzisty z pomorskiego, mamy także dłużnika z Łodzi, który nie uiścił opłaty 82 tysięcy złotych, oraz z województwa dolno-śląskiego, którego dług jest szacowany na 76 tysięcy. Najmniejsze zadłużenie zostało zanotowane na Podkarpaciu, wyniosło jedynie 13 tysięcy złotych.

W spiralę zadłużenia popadają zazwyczaj przedsiębiorcy, którzy posiadają na stanie wiele odbiorników RTV i nie płacą systematycznie przez długi okres czasu. To niebezpieczne dla firmy, bowiem gdy skarbówka przyciśnie z opłatą, można popaść z tarapaty finansowe.

Wiadomo, że niebawem problem z płaceniem abonamentu może zniknąć i wszystko ku temu zmierza. Szczegóły nowego rozwiązanie zapowiedział poseł KO Maciej Wróbel, który jest też przewodniczącym sejmowej podkomisji ds. mediów i polityki audiowizualnej. Ujawnił on, że Polacy nie będą płacić z własnej kieszeni na media publiczne. Zamiast tego te mają być w całości finansowane z budżetu państwa.

Na zmiany jednak przydzie nam nieco poczekać. Sama ustawa ma zostać przedłożona prezydentowi dopiero w sierpniu 2025 roku, zatem weszłaby w życie prawdopodobnie od stycznia 2026. Wszystko to oznacza to, że w przyszłym roku wciąż będziemy mieli obowiązek opłacania abonamentu. I jeśli nie chcemy rozsławić swojego województwa na liście rekordzistów-dłużników, róbmy to regularnie.

Zobacz: Pukają do drzwi i wlepiają Polakom kary. Rekord to 147 tys. zł

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: PawelKacperek / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Ministerstwo Finansów, Interia