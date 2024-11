Apple "okradało" swoich klientów? Firma może mieć kłopoty

Apple może znaleźć się w sporych tarapatach, w Wielkiej Brytanii. Lokalne stowarzyszenie konsumentów Which? złożyło właśnie pozew przeciwko producentowi iPhone, w sprawie usługi iCloud. Sprawa dotyczy aż 40 milionów klientów.

Apple zawyżało ceny i blokowało klientów?

Według stowarzyszenia, Apple przez lata, zawyżało ceny usługi iCloud, jednocześnie blokując użytkownikom dostęp do konkurencyjnych opcji. Sprawa dotyczy aż 40 milionów klientów w Wielkiej Brytanii korzystających z usługi iCloud.

Apple odpiera zarzuty

Producent iPhone, oczywiście, odpiera te zarzuty twierdząc, że użytkownicy iPhone'ów mają dostęp do innych narzędzi i nie są zmuszani do korzystania z iCloud. Jednocześnie, firma zapewnia, że ciężko pracuje nad ułatwieniami związanymi z transferem danych do innych platform.

Podobnych spraw jest więcej

Sprawa Apple nie jest odosobnionym przypadkiem. W Wielkiej Brytanii toczą się także postępowania w sprawie łamania praw uczciwej konkurencji przeciwko, takim gigantom, jak Facebook, Google, Steam czy lokalni operatorzy komórkowi.

Większość tych spraw jest na początkowych etapach procesów i upłynie jeszcze dużo czasu zanim dojdzie do orzeczeń sądów. Jednak w najbliższych latach możemy spodziewać się wyroków, które mogą zagrozić pozycji technologicznych gigantów.

- twierdzi Toby Starr z kancelarii prawnej Humphries Kerstetter.

Aktualne ceny dostępu do iCloud w Wielkiej Brytanii wahają się od 1 funta za 50 GB do nawet 55 funtów za 12 TB. Mimo zapewnień Apple o możliwości korzystania z konkurencyjncyh rozwiązań, firma nadal nie daje konkurencji pełnego dostępu do swoich produktów tłumacząc to względami bezpieczeństwa i dbałością o klientów.

Źródło zdjęć: nikkimeel / Shutterstock.com

Źródło tekstu: bbc.com