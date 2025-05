Rewolucja w zegarkach Samsunga? Zamiast One UI 7 Watch będzie od razu ósemka

Synchronizacja numeracji kluczem do zmiany

Głównym powodem tej potencjalnej, bezprecedensowej decyzji ma być chęć zsynchronizowania numeracji oprogramowania smartwatchy z wersjami dostępnymi na smartfonach i tabletach Galaxy. Te ostatnie mają bowiem otrzymać jako kolejną dużą aktualizację właśnie One UI 8, które, jak się spekuluje, bazować będzie na Androidzie 16. Byłby to pierwszy raz, gdy Samsung całkowicie pomija numer wersji dla dużej aktualizacji oprogramowania swoich zegarków, choć firma ma już na koncie podobne, choć nieidentyczne, ruchy, jak przejście z One UI 3 Watch na One UI 4.5 Watch czy nazwanie drugiego modelu Galaxy Z Flip od razu "trójką", by zrównać się z serią Fold.

Harmonogram wydawniczy sprzyja przeskokowi

Logikę tego posunięcia zdaje się potwierdzać harmonogram wydania One UI 8 dla telefonów. Plotki głoszą, że aktualizacja ta jest tuż za rogiem, a testy beta mogą rozpocząć się już w przyszłym miesiącu (czerwcu 2025 roku). Stabilna wersja dla flagowych smartfonów Galaxy spodziewana jest w sierpniu lub wrześniu. Wprowadzenie One UI 7 Watch (które bazowałoby na Wear OS 5.1, czyli Androidzie 15) na zaledwie kilka miesięcy przed premierą One UI 8 Watch, wydaje się w tym kontekście mało prawdopodobne i nieefektywne.

Co z Wear OS 5.1 i kiedy spodziewać się nowości?

Jeśli te doniesienia się potwierdzą, właściciele Galaxy Watchy oczekujący na aktualizację do Wear OS 5.1 będą musieli uzbroić się w dodatkową cierpliwość. Samsung może wstrzymać się z jej wydaniem aż do premiery One UI 8 Watch. Ta z kolei ma zadebiutować wraz z nową serią zegarków Galaxy Watch 8, której premiera spodziewana jest w lipcu tego roku. Logiczne byłoby wówczas, gdyby One UI 8 Watch bazowało już na nowszym Wear OS 6, który powinien być oparty na Androidzie 16, zapewniając pełną spójność z systemem telefonów.

Co w One UI 8 Watch? AI i ulepszenia zdrowotne na czele

Choć szczegóły dotyczące nowych funkcji One UI 8 Watch są na razie skąpe, Samsung już podczas ogłaszania wyników finansowych pod koniec kwietnia zapowiedział, że nowa odsłona oprogramowania dla zegarków skupi się mocno na sztucznej inteligencji oraz zaoferuje ulepszone funkcje śledzenia zdrowia. Dodatkowo, jak donoszą źródła SamMobile, interfejs użytkownika ma stać się bardziej kolorowy, nawiązując do wyglądu One UI na smartfonach i tabletach. Wiadomo również, że nadchodząca seria Galaxy Watch 8 ma obejmować wyczekiwany przez fanów model Classic z fizycznym, obrotowym pierścieniem. Na razie spekuluje się również o możliwym, ograniczonym programie beta dla One UI 8 Watch, który pozwoliłby użytkownikom przetestować nowości przed oficjalnym wdrożeniem.