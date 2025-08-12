OnePlus podnosi poprzeczkę. Marka postawi na 165 Hz

OnePlus testuje 165 Hz

Według informacji z chińskiego serwisu Weibo, OnePlus sprawdza ekrany o częstotliwości odświeżania 165 Hz. Testy mają dotyczyć płaskiego wyświetlacza o rozdzielczości 1,5K i ulepszonym układzie scalonym poprawiającym responsywność dotyku.

Co ciekawe, mowa o modelu ze średniej półki. Nie można jednak wykluczyć, że producent wprowadzi tę nowość w nadchodzącym flagowcu.

Możliwe modele z nowym ekranem

Tegoroczny OnePlus 15, którego premiera spodziewana jest w październiku, według wcześniejszych przecieków ma mieć mniejszy ekran od swojego poprzednika – 6,78 cala w 1,5K zamiast 6,82 cala w 2K. To dobrze pasuje do doniesień o panelu 165 Hz.

Równolegle OnePlus szykuje model Ace 6, który prawdopodobnie będzie bazą dla OnePlusa 15R. On również ma otrzymać panel 1,5K i potencjalnie nowe odświeżanie.

Czy 165 Hz ma sens?

Na papierze różnica między 120 Hz a 165 Hz wygląda imponująco, ale w codziennym użytkowaniu trudno ją zauważyć. Zwłaszcza, że system OxygenOS OnePlusa nie radzi sobie najlepiej z obsługą zmiennych częstotliwości. To sprawia, że nawet 120 Hz nie zawsze jest w pełni wykorzystywane.

Dodając do tego spadek rozdzielczości w nadchodzących modelach, można mieć wątpliwości, czy to rzeczywiście krok naprzód, czy raczej marketingowy wyścig na cyferki.