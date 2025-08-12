Sprzęt

OnePlus podnosi poprzeczkę. Marka postawi na 165 Hz

OnePlus testuje nowe panele z odświeżaniem 165 Hz. Jeśli przecieki się potwierdzą, będzie to najwyższa częstotliwość w historii smartfonów tej marki. Może się jednak okazać, że to zmiana bardziej marketingowa niż realnie odczuwalna.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 15:57
0
OnePlus testuje 165 Hz

Według informacji z chińskiego serwisu Weibo, OnePlus sprawdza ekrany o częstotliwości odświeżania 165 Hz. Testy mają dotyczyć płaskiego wyświetlacza o rozdzielczości 1,5K i ulepszonym układzie scalonym poprawiającym responsywność dotyku.

Co ciekawe, mowa o modelu ze średniej półki. Nie można jednak wykluczyć, że producent wprowadzi tę nowość w nadchodzącym flagowcu.

Możliwe modele z nowym ekranem

Tegoroczny OnePlus 15, którego premiera spodziewana jest w październiku, według wcześniejszych przecieków ma mieć mniejszy ekran od swojego poprzednika – 6,78 cala w 1,5K zamiast 6,82 cala w 2K. To dobrze pasuje do doniesień o panelu 165 Hz.

Równolegle OnePlus szykuje model Ace 6, który prawdopodobnie będzie bazą dla OnePlusa 15R. On również ma otrzymać panel 1,5K i potencjalnie nowe odświeżanie.

OnePlus 13
41 opinii
OnePlus 13

OnePlus 13
41 opinii
Ekran 6.82" AMOLED
Pamięć RAM 12 GB
Procesor 4.32 GHz
Aparat 50 Mpix
Bateria 6000mAh
Pamięć wbudowana 256 GB
Zobacz: OnePlus 13 to smartfon idealny na wakacje. Sprawdziłem to na Maderze (test)

Czy 165 Hz ma sens?

Na papierze różnica między 120 Hz a 165 Hz wygląda imponująco, ale w codziennym użytkowaniu trudno ją zauważyć. Zwłaszcza, że system OxygenOS OnePlusa nie radzi sobie najlepiej z obsługą zmiennych częstotliwości. To sprawia, że nawet 120 Hz nie zawsze jest w pełni wykorzystywane.

Dodając do tego spadek rozdzielczości w nadchodzących modelach, można mieć wątpliwości, czy to rzeczywiście krok naprzód, czy raczej marketingowy wyścig na cyferki.

Konkurencja zostaje z tyłu

Obecne flagowce, takie jak Samsung Galaxy S25 Ultra (nasz test), iPhone 16 Pro Max (nasz test) czy Pixel 9 Pro XL (nasz test) oferują maksymalnie 120 Hz. Jedynie tańszy iPhone 16 (nasz test) nadal zatrzymał się na 60 Hz. Jeśli OnePlus faktycznie wprowadzi 165 Hz, będzie to najwyższy wynik w segmencie. Pozostaje jednak pytanie, czy faktycznie przełoży się na realne wrażenia z użytkowania.

telepolis
oneplus OxygenOS nowy smartfon oneplus 165 Hz OnePlus 15 OnePlus 15 specyfikacja wyświetlacze w smartfonach
Zródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Digital Chat Station / X, Phone Arena