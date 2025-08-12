iPhone 17 Pro z Androidem. Już do kupienia

Wydawało się, że czasy bezczelnych podróbek topowych smartfonów mamy już dawno za sobą, ale nic z tych rzeczy. Na azjatyckich rynkach pojawiła się imitacja iPhone’a 17 Pro i to jeszcze przed premierą oryginalnych telefonów Apple. Choć prawdziwy iPhone 17 oraz jego wersja Pro mają trafić do sprzedaży dopiero w przyszłym miesiącu, w nieoficjalnych kanałach dystrybucji już dostępny jest smartfon łudząco przypominający to, jak ma wyglądać najnowszy model firmy Apple. Smartfon działa pod kontrolą zmodyfikowanego Androida, który wiernie imituje interfejs iOS. Co prawda w starszej wersji 18, ale i tak na pierwszy rzut oka ktoś się może nabrać.

Podróbka przyciąga uwagę bardzo dobrze odwzorowanym tylnym panelem – obudowa, rozmieszczenie aparatów oraz ich liczba i kształt są niemal identyczne z tym, co znamy z wczesnych przecieków dotyczących prawdziwego iPhone’a 17 Pro.

Różnice widać dopiero po dokładniejszym przyjrzeniu się: podróbka ma niesymetryczne ramki wokół ekranu, wyraźnie większą dolną ramkę, a do tego najprawdopodobniej zastosowano matrycę LCD, a nie AMOLED.

Oczywiście fani Apple nie nabiorą się na taki sprzęt, ale podróbka może zwieść mniej uważnych kupujących, zwłaszcza jeśli oferowana jest w atrakcyjnej cenie.