Realme zaskakuje! Więcej aktualizacji dla tańszych smartfonów

Smartfony Realme z serii 14/15 i 14/15 Pro to urządzenia ze średniej półki, które zyskały popularność dzięki dobremu stosunkowi jakości do ceny. Do tej pory jednak ich wsparcie aktualizacyjne pozostawiało nieco do życzenia. Teraz ma się to zmienić.

Dalsza część tekstu pod wideo

Francis Wong, wiceprezes Realme ds. marketingu globalnego, ogłosił na platformie X, że modele Realme 14 Pro+, Realme 14 Pro, Realme 14T, Realme 15 Pro oraz Realme 15 będą objęte nową polityką 3+4, czyli trzyletnimi aktualizacjami systemu Android i czteroletnimi aktualizacjami zabezpieczeń. Co ważne, takie wsparcie ma objąć nie tylko powyższe modele, ale wszystkie kolejne urządzenia z serii "Number", "Number Pro" i "Number T".

To spory krok naprzód. Do tej pory Realme ograniczało się zazwyczaj do 2 lat wsparcia systemowego. Taka zmiana może znacznie wydłużyć żywotność smartfonów i wpłynąć na postrzeganie marki jako bardziej "prokonsumenckiej".

W swoim wpisie Wong zapowiedział również rychłą premierę nowej linii Realme P Series. Ta – jak sugeruje – będzie oferować wiele nowości i technologicznych niespodzianek. Szczegóły poznamy już niebawem.