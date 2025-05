Samsung przyspiesza. One UI 8 Beta coraz blizej

Oprogramowanie

Samsung przez lata przyzwyczaił swoich użytkowników do stosunkowo szybkich i sprawnych aktualizacji oprogramowania. Jednak ostatnie zauważalne opóźnienia we wdrażaniu nakładki One UI 7 (bazującej na wydanym w 2024 roku Androidzie 15) bez wątpienia nadszarpnęły to zaufanie. Choć firma nadal oferuje jedno z najlepszych długoterminowych wsparć na rynku, potknięcie z One UI 7 było wyraźne. Teraz, gdy kurz po premierze "siódemki" opadł, uwaga skupia się na jej następcy – One UI 8, które powstanie na bazie Androida 16.