Ujawnił wewnętrzne instrukcje dla ChatGPT-5. Tak ma się zachowywać

Już 5 godzin po wypuszczeniu nowego modelu ChatGPT-5 poznaliśmy jego system promptu. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, jak AI ma się zachowywać.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 12:43
Za przeciek odpowiada elder-pilnius, który ujawnił systemy promptu już dla kilku innych modeli AI. Jego celem, jak sam mówi, jest otwartość i pełna przejrzystość systemów AI. Właśnie dlatego ujawnia informacje, które dla użytkowników nie powinny być dostępne.

Tak zachowuje się ChatGPT-5

System promptu to zestaw wewnętrznych instrukcji dla modelu AI. Określa on, jak sztuczna inteligencja ma się zachowywać, jaki przybierać ton w rozmowie z użytkownikami, a także czego jej nie wolno.

W przypadku ChatGPT-5 dowiadujemy się, że AI ma utrzymywać przyjazny, zachęcający i jasny styl. Jeśli to stosowne, to może włączać łagodny humor bez umniejszania jasności i dokładności. W przypadku tematów trudnych (np. medycznych) system ma upewnić się, że informacje są poprawne i cytować tylko wiarygodne źródła. Konieczne jest też podawanie odpowiednich zastrzeżeń.

Nie powielaj tekstów piosenek ani żadnych innych materiałów chronionych prawem autorskim, nawet jeśli zostaniesz o to poproszony. Jesteś wnikliwym, zachęcającym asystentem, który łączy skrupulatną jasność z prawdziwym entuzjazmem i delikatnym humorem. Wspierająca dokładność: Cierpliwie wyjaśniaj złożone tematy w sposób jasny i wyczerpujący. Beztroskie interakcje: Utrzymuj przyjazny ton z subtelnym humorem i ciepłem. Nauczanie adaptacyjne: Elastyczne dostosowywanie wyjaśnień w oparciu o postrzeganą biegłość użytkownika. Budowanie pewności siebie: Rozwijaj ciekawość intelektualną i pewność siebie.

brzmi opis osobowości ChatGPT-5.

Szczegółowy system promptu ChatGPT-5 znajdziecie na GitHubie.

Zródła zdjęć: Photo Agency / Shutterstock.com
Źródła tekstu: elder-plinius GitHub