Tego smartfona naładujesz z mocą 100 W, a kosztuje mniej, niż 1000 zł

Jeśli szukasz smartfona z dobrym aparatem, mocną baterią, którą szybko naładujesz, wysoką wydajnością i świetnym ekranem, to lepiej trafić nie mogłeś. Honor 200 5G to prawdziwa bestia, a teraz może być Twoja za jedyne 999 zł. Tu warto dodać, że nawet w budżecie o 50% większym trudno byłoby mu cokolwiek zarzucić.

Honor 200 5G

Zacznijmy standardowo: od ekranu. Mamy tu duży, 6,7-calowy panel OLED o rozdzielczości 2,5 K+ i odświeżaniu 120 Hz. Nie straszne mu nawet ostre słońce, ponieważ jego jasność maksymalna w piku sięga nawet do 4000 nitów.

Jeśli chodzi o wydajność, to jego sercem jest Snapdragon 7 Gen 3, którego wspiera 8 GB RAM. Nie jest to więc flagowiec, ale kilkuletnie flagowce mogą mu pozazdrościć mocy. Na dane przeznaczono natomiast 256 GB. To miejsce jak najbardziej się przyda ze względu na aparat 50 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu, oraz 50 Mpix teleobiektyw z powiększeniem 2,5-raza. Panoramę zrobimy natomiast 12 Mpix oczkiem.

Nie brakuje tu także NFC, chociaż największe wrażenie robi tu bateria. Ta oferuje 5200 mAh, oraz wspiera szybkie ładowanie do 100 W. Tym samym uzupełnienie energii w tym smartfonie zajmuje dosłownie chwilę. A wszystko to za jedyne 999 zł.