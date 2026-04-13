One UI 9 ujawnione. Tak zmienią się smartfony Samsung Galaxy

Nowy wygląd sekcji O telefonie

Jedną z najbardziej widocznych nowości będzie odświeżona sekcja "O telefonie" w ustawieniach systemu. Obecnie Samsung potrafi tam wyświetlić dużą grafikę urządzenia, która zajmuje znaczną część ekranu. W nowej wersji oprogramowania ten element zostanie mocno ograniczony. Grafika zostanie zastąpiona małą ikoną umieszczoną w lewym górnym rogu.

Dzięki temu zabiegowi najważniejsze dane techniczne będą widoczne od razu. Nazwa modelu oraz numer seryjny znajdą się bezpośrednio obok ikony. Numer IMEI oraz numer telefonu będą wypisane zaraz pod nimi. Cała strona ma być dzięki temu znacznie bardziej czytelna i przejrzysta dla użytkownika. Producent chce w ten sposób uniknąć niepotrzebnego marnowania miejsca na ekranie.

Sztuczna inteligencja w edytorze zdjęć

Zmiany dotkną również wbudowany edytor zdjęć. Samsung zamierza wprowadzić tam funkcję inteligentnych sugestii. Nad narzędziami edycji pojawią się specjalne "pigułki" z podpowiedziami generowanymi przez AI. System sam przeanalizuje wyświetlaną fotografię i podpowie, jakie poprawki warto zastosować.

Użytkownik będzie mógł jednym dotknięciem poprawić kolorystykę zdjęcia lub usunąć z niego zbędne obiekty. Rozwiązanie to ma skrócić czas potrzebny na ręczne przeszukiwanie menu edycyjnego. Sztuczna inteligencja ma stać się bardziej zintegrowana z podstawowymi narzędziami systemowymi, co powinno ułatwić codzienną obsługę aparatu.

Płynniejsze animacje i lepsza nawigacja

Koreański producent skupia się także na poprawie płynności działania interfejsu. Nowością będą elastyczne animacje paska wyszukiwania w ustawieniach. Podczas rozwijania i zwijania pasek ma zachowywać się w sposób miękki i sprężysty. Ruch ten będzie przypominać rozwiązania stosowane w czystym systemie Android. Dzięki temu One UI 9 ma wydawać się mniej statyczny i bardziej nowoczesny.

Przecieki wspominają również o modyfikacjach w widżetach oraz pasku Now Bar. Samsung planuje odświeżyć funkcje ułatwień dostępu oraz usprawnić procesy związane z naprawą telefonu. Wszystkie te zmiany wpisują się w nową filozofię projektowania, gdzie prostota ma przewagę nad nadmiarem elementów graficznych.

Premiera w lipcu

Oficjalna prezentacja One UI 9 powinna odbyć się w lipcu tego roku. Prawdopodobnie nastąpi to podczas premiery składanych smartfonów Galaxy Z Flip8 i Galaxy Z Fold8. Nowa nakładka będzie bazować na systemie Android 17. Warto pamiętać, że obecne informacje pochodzą z wczesnych wersji testowych. Oznacza to, że niektóre elementy mogą jeszcze ulec zmianie przed wydaniem stabilnej wersji oprogramowania.

Samsung chce uprościć swój interfejs i usunąć z niego zbędne opisy. Celem jest stworzenie systemu, który będzie szybszy i bardziej intuicyjny w obsłudze. Użytkownicy smartfonów Galaxy nie będą musieli długo czekać na pierwsze testy, ponieważ program beta powinien ruszyć niedługo po oficjalnej zapowiedzi. Alternatywą będzie zakup nowego Folda lub Flipa, które dostaną ten interfejs w finalnej wersji.