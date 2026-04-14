One UI 8.5 jest tuż za rogiem. Pracownik Samsunga ujawnił datę

Samsung przygotowuje się do udostępnienia stabilnej wersji systemu One UI 8.5 dla starszych urządzeń. W sieci pojawiły się informacje o planowanym harmonogramie aktualizacji.

Marian Szutiak (msnet)
18:51
1
Najnowsze smartfony Samsunga z serii Galaxy S26 trafiły do sprzedaży z zainstalowanym oprogramowaniem One UI 8.5. Posiadacze starszych flagowców wciąż czekają na swoją kolej. Nowy raport wskazuje, że oprogramowanie trafi do szerszego grona użytkowników jeszcze w tym miesiącu, w Korei Południowej. Inni będą musieli poczekać trochę dłużej.

Źródłem informacji jest pracownik wsparcia technicznego firmy Samsung. Zrzut ekranu z rozmowy udostępnili internauci MatthewReiter05 oraz informator theonecid. Wynika z niego, że stabilna wersja systemu pojawi się szybciej, niż sądzono.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 FE 5G 8/128GB 6.7" 120Hz Czarny SM-S731
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 FE 5G 8/128GB 6.7" 120Hz Czarny SM-S731
0 zł
2799 zł - najniższa cena
Kup teraz 2799 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy A37 5G 8/256GB 6.7" 120Hz Biały SM-A376
Smartfon SAMSUNG Galaxy A37 5G 8/256GB 6.7" 120Hz Biały SM-A376
-270 zł
2069 zł - najniższa cena
Kup teraz 1799 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy A37 5G 8/256GB 6.7" 120Hz Szary SM-A376
Smartfon SAMSUNG Galaxy A37 5G 8/256GB 6.7" 120Hz Szary SM-A376
-270 zł
2069 zł - najniższa cena
Kup teraz 1799 zł
Advertisement

Odpowiadając na Twoje pytanie, oczekuje się, że stabilna wersja One UI 8.5 dla starszych modeli, takich jak seria Galaxy S25, zadebiutuje 30 kwietnia 2026 roku, zaczynając od Korei Południowej. Szersze globalne wdrożenie, w tym dla modeli z USA, jest planowane krótko po tym, prawdopodobnie około 4 maja 2026 roku.

napisał pracownik Samsunga w odpowiedzi na pytanie użytkownika
One UI 8.5 trafi też na inne urządzenia

Jeśli te dane się potwierdzą, użytkownicy serii Galaxy S25 poza Koreą otrzymają aktualizację za około trzy tygodnie. Oznacza to koniec fazy testów beta. Użytkownicy smartfonów Galaxy przejdą na dopracowane i stabilne oprogramowanie (a przynajmniej mamy nadzieję, że takie ono będzie).

Samsung nie zapomina o pozostałych modelach w swoim portfolio. Firma niedawno rozszerzyła program testowy o urządzenia ze średniej półki cenowej, czyli modele Galaxy A35 5G oraz Galaxy A55 5G.

Nowe kompilacje testowe trafiły także do składanych smartfonów producenta. Poprawki otrzymują obecnie właściciele modeli Galaxy Z Fold5 oraz Galaxy Z Flip5. Prace nad nową nakładką są na bardzo zaawansowanym etapie.

Warto zachować pewną ostrożność

Należy pamiętać, że podane daty nie są jeszcze oficjalnym komunikatem firmy. Pracownicy wsparcia technicznego nie zawsze mają pełny dostęp do wewnętrznych planów producenta. Zdarza się, że opierają się oni na nieoficjalnych plotkach.

Proces tworzenia oprogramowania bywa nieprzewidywalny. Wykrycie błędu w ostatniej chwili może spowodować nagłe opóźnienie premiery. Warto jednak regularnie sprawdzać menu aktualizacji w ustawieniach telefonu od początku maja.

Samsung Galaxy S25 Ultra
78 opinii
Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra
78 opinii
Ekran 6.90" Dynamic AMOLED
Pamięć RAM 12 GB
Procesor 4.47 GHz
Aparat 200 Mpix
Bateria 5000mAh
Pamięć wbudowana 1000 GB
Zobacz więcej
Samsung Galaxy S25 Ultra 12/256 GB
4170,00 zł
5%
4398.00

Samsung Galaxy Z Fold7
6 opinii
Samsung Galaxy Z Fold7

Samsung Galaxy Z Fold7
6 opinii
Ekran 8.00" Dynamic AMOLED
Pamięć RAM 16 GB
Procesor 4.47 GHz
Aparat 200 Mpix
Bateria 4400mAh
Pamięć wbudowana 1000 GB
Zobacz więcej
Samsung Galaxy Z Fold7 12/256 GB
6999,00 zł

Zobacz: Samsung Galaxy Z Fold7: na takiego folda czekałem (test)

aktualizacja androida samsung Samsung Galaxy Android 16 Samsung Galaxy S25 One UI 8.5 One UI 8.5 dla starszych urządzeń
Źródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, Android Headlines
Źródła tekstu: Android Headlines