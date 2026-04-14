One UI 8.5 jest tuż za rogiem. Pracownik Samsunga ujawnił datę

Kiedy One UI 8.5 trafi na Galaxy S25?

Najnowsze smartfony Samsunga z serii Galaxy S26 trafiły do sprzedaży z zainstalowanym oprogramowaniem One UI 8.5. Posiadacze starszych flagowców wciąż czekają na swoją kolej. Nowy raport wskazuje, że oprogramowanie trafi do szerszego grona użytkowników jeszcze w tym miesiącu, w Korei Południowej. Inni będą musieli poczekać trochę dłużej.

Dalsza część tekstu pod wideo

Źródłem informacji jest pracownik wsparcia technicznego firmy Samsung. Zrzut ekranu z rozmowy udostępnili internauci MatthewReiter05 oraz informator theonecid. Wynika z niego, że stabilna wersja systemu pojawi się szybciej, niż sądzono.

Odpowiadając na Twoje pytanie, oczekuje się, że stabilna wersja One UI 8.5 dla starszych modeli, takich jak seria Galaxy S25, zadebiutuje 30 kwietnia 2026 roku, zaczynając od Korei Południowej. Szersze globalne wdrożenie, w tym dla modeli z USA, jest planowane krótko po tym, prawdopodobnie około 4 maja 2026 roku. napisał pracownik Samsunga w odpowiedzi na pytanie użytkownika

One UI 8.5 trafi też na inne urządzenia

Jeśli te dane się potwierdzą, użytkownicy serii Galaxy S25 poza Koreą otrzymają aktualizację za około trzy tygodnie. Oznacza to koniec fazy testów beta. Użytkownicy smartfonów Galaxy przejdą na dopracowane i stabilne oprogramowanie (a przynajmniej mamy nadzieję, że takie ono będzie).

Samsung nie zapomina o pozostałych modelach w swoim portfolio. Firma niedawno rozszerzyła program testowy o urządzenia ze średniej półki cenowej, czyli modele Galaxy A35 5G oraz Galaxy A55 5G.

Nowe kompilacje testowe trafiły także do składanych smartfonów producenta. Poprawki otrzymują obecnie właściciele modeli Galaxy Z Fold5 oraz Galaxy Z Flip5. Prace nad nową nakładką są na bardzo zaawansowanym etapie.

Warto zachować pewną ostrożność

Należy pamiętać, że podane daty nie są jeszcze oficjalnym komunikatem firmy. Pracownicy wsparcia technicznego nie zawsze mają pełny dostęp do wewnętrznych planów producenta. Zdarza się, że opierają się oni na nieoficjalnych plotkach.

Proces tworzenia oprogramowania bywa nieprzewidywalny. Wykrycie błędu w ostatniej chwili może spowodować nagłe opóźnienie premiery. Warto jednak regularnie sprawdzać menu aktualizacji w ustawieniach telefonu od początku maja.

