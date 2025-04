Samsungi Galaxy S25 debiutowały z One UI 7, ale dopiero teraz dostają „pełną” wersję

Co nowego przynosi aktualizacja "YD9"?

Najnowsza wersja firmware'u, której oznaczenie kończy się na "YD9" , wprowadza istotne ulepszenia i kilka nowości. Samsung skupił się przede wszystkim na optymalizacjach stabilności . Mają one na celu poprawę działania telefonu w kluczowych obszarach, takich jak:

Samsung zwraca również uwagę na ważny aspekt techniczny: po zainstalowaniu tej aktualizacji nie będzie możliwy powrót do starszej wersji One UI 7, która posiadałaby niższy poziom zabezpieczeń. Warto mieć to na uwadze przed zatwierdzeniem instalacji.