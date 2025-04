Samsung się ogarnął i wznawia aktualizacje do One UI 7

Poprzednia, wstrzymana aktualizacja One UI 7.0 powodowała przede wszystkim problemy z odblokowaniem telefonu. Chociaż nie wszyscy na to narzekali, dla części użytkowników oznaczało to brak dostępu do urządzenia. Nowa wersja ma być już w pełni stabilna, jednak warto zachować ostrożność. Niektórzy zalecają, by przed przeprowadzeniem aktualizacji do One UI 7.0 tymczasowo wyłączyć zabezpieczenia ekranu blokady, takie jak odcisk palca czy PIN. Może to pomóc w uniknięciu problemu, który występował w poprzedniej aktualizacji.