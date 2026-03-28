Rewolucja w iOS 27. Koniec monopolu ChatGPT w iPhonie

Mark Gurman z agencji Bloomberg ujawnił plany amerykańskiej firmy. Zmiany zostaną zaprezentowane już 8 czerwca, podczas prezentacji oprogramowania iOS 27. Główną nowością jest udostępnienie Siri dla zewnętrznych dostawców usług sztucznej inteligencji.

Do tej pory firma Apple współpracowała na zasadzie wyłączności z firmą OpenAI. W przypadku bardziej złożonych poleceń Siri przekazywała zapytania do systemu ChatGPT. W nowej wersji oprogramowania ta zasada ulegnie zmianie. Użytkownicy otrzymają możliwość wyboru innego dostawcy asystenta AI.

Nowe zasady działania

Integracja zewnętrznych botów będzie możliwa dzięki sklepowi App Store. Deweloperzy otrzymają opcję tworzenia rozszerzeń dla swoich aplikacji z dziedziny sztucznej inteligencji. Te wtyczki pozwolą na bezpośrednie powiązanie ich usług z asystentem głosowym Apple'a, czyli Siri.

Podstawowy mechanizm działania asystenta pozostanie podobny do obecnego. Siri w pierwszej kolejności spróbuje samodzielnie odpowiedzieć na zadane pytanie. Jeśli polecenie przekroczy jej możliwości, system prześle je do zewnętrznego narzędzia. Zmiana polega na tym, że posiadacz urządzenia sam wskaże, do kogo trafi zapytanie. Z informacji Gurmana wynika również, że wbudowana wersja Siri zostanie zaktualizowana i ma opierać się na modelu Google Gemini.

Strategia finansowa Apple'a

Otwarcie platformy to nowy model biznesowy firmy z Cupertino. Apple odchodzi od zawierania jednorazowych umów o partnerstwie z wybranymi dostawcami oprogramowania. Gigant chce oprzeć się na standardowych prowizjach ze swojego sklepu z aplikacjami.