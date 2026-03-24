Oprogramowanie

Znamy datę Apple WWDC 2026. iOS 27 otrzyma nowe funkcje AI

Firma Apple oficjalnie zapowiedziała tegoroczną konferencję dla deweloperów. Podczas wydarzenia, które odbędzie się na początku czerwca, poznamy nowe wersje systemów operacyjnych giganta z Cupertino.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 12:28
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Harmonogram wydarzenia i udział publiczności

Konferencja WWDC 2026 potrwa od 8 do 12 czerwca. Główna prezentacja otwierająca wydarzenie rozpocznie się 8 czerwca o godzinie 19:00 czasu polskiego. Całość będzie darmowa i dostępna w Internecie dla wszystkich deweloperów oraz użytkowników. Transmisje obejrzymy w aplikacji Apple Developer, na stronie internetowej producenta oraz w oficjalnym kanale w serwisie YouTube. Dla widzów z Chin przygotowano dodatkową relację na platformie bilibili.

Dalsza część tekstu pod wideo

Wydarzenie nie kończy się na inauguracyjnym wystąpieniu. Przez cały tydzień Apple udostępni w sieci ponad sto sesji wideo dla twórców oprogramowania. Zaplanowano również interaktywne laboratoria grupowe i indywidualne konsultacje. Programiści z całego świata będą mogli tam porozmawiać bezpośrednio z inżynierami oraz projektantami Apple'a. Pozwoli to na szczegółowe zapoznanie się z nowymi frameworkami.

Advertisement

Firma zaplanowała także spotkanie stacjonarne. Odbędzie się ono pierwszego dnia konferencji w kampusie Apple Park w Cupertino. Udział w nim weźmie mocno ograniczona liczba osób. Chętni deweloperzy mogą przesyłać zgłoszenia w specjalnej loterii do 30 marca. Zwycięzcy losowania otrzymają powiadomienia drogą mailową 2 kwietnia. Uczestnicy obejrzą na miejscu transmisję z Keynote oraz techniczną prezentację Platforms State of the Union.

Nowości w oprogramowaniu i sztuczna inteligencja

Głównym punktem programu będzie prezentacja nowych systemów operacyjnych. Apple pokaże iOS 27, iPadOS 27 oraz macOS 27. Zobaczymy też kolejne wersje oprogramowania dla inteligentnych zegarków, telewizorów i gogli, czyli watchOS 27, tvOS 27 oraz visionOS 27. Spodziewane są również mniejsze aktualizacje i nowe funkcje dla słuchawek AirPods i głośników HomePod. Twórcy aplikacji zewnętrznych wykorzystają zdobytą wiedzę do modyfikacji swoich programów przed jesiennymi premierami na rynku konsumenckim.

Oficjalny komunikat prasowy wprost wspomina o postępach w dziedzinie sztucznej inteligencji. Nieoficjalne doniesienia sugerują głęboką integrację nowych modeli językowych. Asystent Siri i funkcje pakietu Apple Intelligence mogą w tym roku wykorzystywać technologię Google Gemini. Prace nad ulepszeniem autorskiego systemu rozpoznawania mowy nadal trwają. Firma postawi też na rozwój wbudowanych narzędzi deweloperskich. Mają one ułatwić tworzenie aplikacji bazujących na uczeniu maszynowym.

Zmiany w iOS 27 i plany sprzętowe

Analitycy branżowi przewidują, że iOS 27 zachowa dotychczasowy interfejs graficzny. System ma nadal korzystać z języka projektowania znanego jako Liquid Glass. Zmiany personalne na stanowiskach kierowniczych w dziale projektowym firmy nie wpłynęły na zmianę tego wizualnego kierunku. Aktualizacja oprogramowania przyniesie za to modyfikacje tworzone pod kątem nadchodzących urządzeń.

Kod systemowy iOS 27 ma zawierać instrukcje obsługujące składany model smartfonu. Potwierdza to wcześniejsze plotki o pracach Apple'a nad takim formatem ekranu. Odpowiednie dostosowanie oprogramowania to wymóg przed przyszłą premierą nowego typu sprzętu. Według doniesień agencji prasowych, Apple opóźnił natomiast rynkowy debiut nowego huba do inteligentnego domu. Urządzenie to musi poczekać na ostateczne ukończenie i wdrożenie na serwerach zaktualizowanej platformy Siri.

Konkurs dla studentów

Apple tradycyjnie wspiera inicjatywę Swift Student Challenge. To popularny program edukacyjny skierowany do młodych twórców kodu i projektantów interfejsów. Wyniki tegorocznej edycji zostaną ogłoszone 26 marca. Zwycięzcy otrzymają możliwość ubiegania się o udział w czerwcowym wydarzeniu stacjonarnym w Apple Park.

Firma wyróżni dodatkowo 50 najlepszych zgłoszonych projektów. Ich autorzy zdobędą tytuł Distinguished Winners. Grupa ta dostanie zaproszenie na specjalne, trzydniowe spotkanie w głównej siedzibie firmy w Kalifornii.

Apple iPhone 17
Apple iPhone 17 Pro
Apple iPhone 17 Pro Max
Apple iPhone Air
Image
telepolis
#Apple siri sztuczna inteligencja iOS 27 iOS 27 nowości WWDC 2026 WWDC26
Źródła zdjęć: Rokas Tenys / Shutterstock.com, Apple
Źródła tekstu: Apple, fonearena, Android Headlines