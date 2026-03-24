Znamy datę Apple WWDC 2026. iOS 27 otrzyma nowe funkcje AI

Harmonogram wydarzenia i udział publiczności

Konferencja WWDC 2026 potrwa od 8 do 12 czerwca. Główna prezentacja otwierająca wydarzenie rozpocznie się 8 czerwca o godzinie 19:00 czasu polskiego. Całość będzie darmowa i dostępna w Internecie dla wszystkich deweloperów oraz użytkowników. Transmisje obejrzymy w aplikacji Apple Developer, na stronie internetowej producenta oraz w oficjalnym kanale w serwisie YouTube. Dla widzów z Chin przygotowano dodatkową relację na platformie bilibili.

Wydarzenie nie kończy się na inauguracyjnym wystąpieniu. Przez cały tydzień Apple udostępni w sieci ponad sto sesji wideo dla twórców oprogramowania. Zaplanowano również interaktywne laboratoria grupowe i indywidualne konsultacje. Programiści z całego świata będą mogli tam porozmawiać bezpośrednio z inżynierami oraz projektantami Apple'a. Pozwoli to na szczegółowe zapoznanie się z nowymi frameworkami.

Firma zaplanowała także spotkanie stacjonarne. Odbędzie się ono pierwszego dnia konferencji w kampusie Apple Park w Cupertino. Udział w nim weźmie mocno ograniczona liczba osób. Chętni deweloperzy mogą przesyłać zgłoszenia w specjalnej loterii do 30 marca. Zwycięzcy losowania otrzymają powiadomienia drogą mailową 2 kwietnia. Uczestnicy obejrzą na miejscu transmisję z Keynote oraz techniczną prezentację Platforms State of the Union.

Nowości w oprogramowaniu i sztuczna inteligencja

Głównym punktem programu będzie prezentacja nowych systemów operacyjnych. Apple pokaże iOS 27, iPadOS 27 oraz macOS 27. Zobaczymy też kolejne wersje oprogramowania dla inteligentnych zegarków, telewizorów i gogli, czyli watchOS 27, tvOS 27 oraz visionOS 27. Spodziewane są również mniejsze aktualizacje i nowe funkcje dla słuchawek AirPods i głośników HomePod. Twórcy aplikacji zewnętrznych wykorzystają zdobytą wiedzę do modyfikacji swoich programów przed jesiennymi premierami na rynku konsumenckim.

Oficjalny komunikat prasowy wprost wspomina o postępach w dziedzinie sztucznej inteligencji. Nieoficjalne doniesienia sugerują głęboką integrację nowych modeli językowych. Asystent Siri i funkcje pakietu Apple Intelligence mogą w tym roku wykorzystywać technologię Google Gemini. Prace nad ulepszeniem autorskiego systemu rozpoznawania mowy nadal trwają. Firma postawi też na rozwój wbudowanych narzędzi deweloperskich. Mają one ułatwić tworzenie aplikacji bazujących na uczeniu maszynowym.

Zmiany w iOS 27 i plany sprzętowe

Analitycy branżowi przewidują, że iOS 27 zachowa dotychczasowy interfejs graficzny. System ma nadal korzystać z języka projektowania znanego jako Liquid Glass. Zmiany personalne na stanowiskach kierowniczych w dziale projektowym firmy nie wpłynęły na zmianę tego wizualnego kierunku. Aktualizacja oprogramowania przyniesie za to modyfikacje tworzone pod kątem nadchodzących urządzeń.

Kod systemowy iOS 27 ma zawierać instrukcje obsługujące składany model smartfonu. Potwierdza to wcześniejsze plotki o pracach Apple'a nad takim formatem ekranu. Odpowiednie dostosowanie oprogramowania to wymóg przed przyszłą premierą nowego typu sprzętu. Według doniesień agencji prasowych, Apple opóźnił natomiast rynkowy debiut nowego huba do inteligentnego domu. Urządzenie to musi poczekać na ostateczne ukończenie i wdrożenie na serwerach zaktualizowanej platformy Siri.

Konkurs dla studentów

Apple tradycyjnie wspiera inicjatywę Swift Student Challenge. To popularny program edukacyjny skierowany do młodych twórców kodu i projektantów interfejsów. Wyniki tegorocznej edycji zostaną ogłoszone 26 marca. Zwycięzcy otrzymają możliwość ubiegania się o udział w czerwcowym wydarzeniu stacjonarnym w Apple Park.