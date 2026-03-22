Android sam odblokuje telefon, ale jest haczyk

Na pewno zdarzyło wam się uruchomić ponownie telefon z Androidem. Wtedy nie tylko musimy wpisać kod odblokowania ekranu, ale też kod PIN do karty SIM. Google chce nam to ułatwić.

Android sam wpisze PIN do karty

W najnowszym buildzie Android 17 Canary pojawiła się nowa funkcja, która sprawi, że wpisywanie kodu PIN do karty nie będzie już konieczne, a przynajmniej nie za każdy razem. W tym celu wystarczy wejść do sekcji Ustawienia > Bezpieczeństwo i prywatność > Więcej > Ochrona karty SIM. Tam, po włączeniu przełącznika „Automatic PIN management”, Android poprosi najpierw o PIN/biometrię do odblokowania telefonu, a potem o aktualny PIN karty.

Po aktywacji tej opcji po każdym restarcie system automatycznie wprowadzi PIN do karty SIM. Zadzieje się to w tle, gdy użytkownik odblokuje telefon, więc nie trzeba już zapamiętywać kolejnego kodu. Ten zostanie uzupełniony samoistnie.