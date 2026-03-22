Android sam odblokuje telefon, ale jest haczyk

Android 17 wprowadza automatyczną ochronę karty SIM, która sama wprowadzi PIN karty po restarcie telefonu. Użytkownik wpisze tylko kod blokady urządzenia.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 16:02
Na pewno zdarzyło wam się uruchomić ponownie telefon z Androidem. Wtedy nie tylko musimy wpisać kod odblokowania ekranu, ale też kod PIN do karty SIM. Google chce nam to ułatwić.

Android sam wpisze PIN do karty

W najnowszym buildzie Android 17 Canary pojawiła się nowa funkcja, która sprawi, że wpisywanie kodu PIN do karty nie będzie już konieczne, a przynajmniej nie za każdy razem. W tym celu wystarczy wejść do sekcji Ustawienia > Bezpieczeństwo i prywatność > Więcej > Ochrona karty SIM. Tam, po włączeniu przełącznika „Automatic PIN management”, Android poprosi najpierw o PIN/biometrię do odblokowania telefonu, a potem o aktualny PIN karty.

Po aktywacji tej opcji po każdym restarcie system automatycznie wprowadzi PIN do karty SIM. Zadzieje się to w tle, gdy użytkownik odblokuje telefon, więc nie trzeba już zapamiętywać kolejnego kodu. Ten zostanie uzupełniony samoistnie.

Jednak nie zadziała to zawsze. Jeśli ktoś wyjmie kartę SIM i przełoży ją do innego telefonu, nadal będzie musiał znać PIN. Automatyczne uzupełnianie zadziała tylko na wcześniej skonfigurowanym urządzeniu. Ma to utrudnić złodziejom wykorzystanie karty do połączeń, SMS‑ów czy przechwytywania kodów 2FA, a jednocześnie usuwa uciążliwość wpisywania PIN‑u po każdym restarcie.

Źródła zdjęć: i_am_zews / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Android Authority