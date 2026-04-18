Trzymasz to pod zlewem? Lepiej to przemyśl, bo zrobisz sobie krzywdę

Gąbki melaminowe to ukryte źródło mikroplastiku

Gąbki melaminowe to jedne z najpopularniejszych środków czyszczących na świecie. Usuwają plamy bez chemii i bez wysiłku. Mają jednak ukryty koszt środowiskowy. Nikt dotąd głośno o tym nie mówił, ale nowe badanie opublikowane w "ACS Environmental Science & Technology" rzuca na to światło.

Dalsza część tekstu pod wideo

Badanie przeprowadził zespół chińskich naukowców pod kierownictwem Yu Su, Baoshan Xinga i Rong Ji. To specjaliści w dziedzinie chemii środowiskowej i nauk o zanieczyszczeniach, finansowani przez Narodowe Towarzystwo Nauk Przyrodniczych Chin.

Gąbki melaminowe zbudowane są z tworzywa sztucznego zwanego polimerem melamino-formaldehydowym. Ich wewnętrzna struktura działa jak bardzo drobny papier ścierny. Właśnie dlatego tak skutecznie usuwają zabrudzenia bez żadnych środków chemicznych. Ale to samo ścieranie sprawia, że gąbka powoli się rozpada.

Podczas każdego użycia gąbka uwalnia mikroskopijne włókna plastiku. Trafiają do zlewu, potem do ścieków i w końcu do rzek i oceanów. Jedna gąbka może uwolnić około 6,5 miliona włókien na każdy gram straconej masy. Mikroplastik jest następnie zjadany przez ryby i inne zwierzęta i wędruje w górę łańcucha pokarmowego - aż do nas.

Skala tego zjawiska jest ogromna. Naukowcy przeanalizowali dane sprzedażowe z Amazona z sierpnia 2023 roku. Na tej podstawie oszacowali, że co miesiąc do środowiska trafia ponad 1,55 biliona włókien mikroplastiku. To dane tylko z jednego sklepu internetowego. Rzeczywista liczba jest prawdopodobnie znacznie wyższa.