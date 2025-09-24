Realistyczna głowa robota humanoidalnego. Aż przechodzą ciarki

Dalsza część tekstu pod wideo

I choć większość robotów, które imponują nam swoimi umiejętnościami mają bardzo mechaniczny i wręcz przemysłowy wygląd, to wcale nie dziwi fakt, że niektóre firmy skupiają się na wyglądzie robotów. A realistyczny wygląd androidów ma w sobie coś lekko przerażającego. Nawet jeśli są one piękne to odczuwamy lekki niepokój. Być może właśnie dlatego, że są za bardzo piękne.

A to tylko sama głowa i to robota

Robot zaprezentowany na filmiku to "Only Head". Opisywany jest jako robot twarzowy i tego typu opis można potraktować naprawdę dosłownie. Robot ten został stworzony z myślą o badaniach, interakcji i scenariuszy wyświetlania wysokiej klasy. Mechanizm robota zawiera kompletny system sterowania mimiką twarzy, składający się z aż 25 mikrosilników, które pozwalają na uzyskanie realistycznych wyrazów twarzy, które odzwierciedlałyby ludzie emocje.

I te oczy robota. Co ciekawe, źrenice Head'a wyposażone zostały w kamery, umożliwiające percepcję wizualną. Wbudowane mikrofony i głośniki pozwalają na interakcje dźwiękową w czasie rzeczywistym.