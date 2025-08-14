Humanoidalny robot opanował czynność, której nienawidzimy

Robot w roli pomocnika sprawdza się doskonale

Figure udostępnił właśnie całkiem nowy film, który jest poniekąd kontynuacją wizji przyszłości, w której ludzie zostaną wyręczeni przez roboty w czynnościach, za którymi nie przepadają. Tym razem chodzi o składanie rzeczy. I trzeba przyznać, że coraz bardziej nam się podobają czynności wykonywane przez humanoidalnych pomocników. Bo kto z nas lubi ten nudny i powtarzalny proces, jakim jest składanie ubrań wyciągniętych z suszarki?

Dalsza część tekstu pod wideo

Robot składający pranie - tego jeszcze nie było

Film przedstawia robota, który z gracją i zręcznością godną podziwu składa świeżo wyprane ręczniki. Ale to nie koniec jego popisów - po złożeniu, układa je w stos.

Kalifornijska firma poinformowała, że tym samym, jest to pierwszy robot humanoidalny zdolny do składania prania "w pełni autonomicznie". Nim się obejrzymy, miliony ludzi zapyta: "Gdzie mogę takiego dostać?".

Figure wykorzystała ten sam model Helix Vision Language Action (VLA), który firma już wcześniej wdrożyła do zadań związanych z logiką przemysłową. Teraz dała jedynie robotowi nowe zadanie - składanie prania.