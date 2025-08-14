Nauka

Humanoidalny robot opanował czynność, której nienawidzimy

Kilka tygodni temu rozpływaliśmy się w zachwytach nad robotem humanoidalnym, który wyciągał ubrania z kosza na pranie i następnie zręcznie wrzucał je do pralki. Teraz przyszła kolej na inną czynność, której wiele osób szczerze nienawidzi. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 07:08
0
Robot w roli pomocnika sprawdza się doskonale

Figure udostępnił właśnie całkiem nowy film, który jest poniekąd kontynuacją wizji przyszłości, w której ludzie zostaną wyręczeni przez roboty w czynnościach, za którymi nie przepadają. Tym razem chodzi o składanie rzeczy. I trzeba przyznać, że coraz bardziej nam się podobają czynności wykonywane przez humanoidalnych pomocników. Bo kto z nas lubi ten nudny i powtarzalny proces, jakim jest składanie ubrań wyciągniętych z suszarki?

Robot składający pranie - tego jeszcze nie było

Film przedstawia robota, który z gracją i zręcznością godną podziwu składa świeżo wyprane ręczniki. Ale to nie koniec jego popisów - po złożeniu, układa je w stos. 

Kalifornijska firma poinformowała, że tym samym, jest to pierwszy robot humanoidalny zdolny do składania prania "w pełni autonomicznie". Nim się obejrzymy, miliony ludzi zapyta: "Gdzie mogę takiego dostać?". 

Figure wykorzystała ten sam model Helix Vision Language Action (VLA), który firma już wcześniej wdrożyła do zadań związanych z logiką przemysłową. Teraz dała jedynie robotowi nowe zadanie - składanie prania. 

Używa on dłoni wielopalczastych do sprawnego wybierania ręczników ze stosu. Wykonuje też różne strategie składania i radzi sobie z błędami typu jak chwytanie kilku ręczników naraz. Trzeba przyznać, że zachowuje się coraz bardziej podobnie jak człowiek. 

Zródła zdjęć: BLACKDAY / Shutterstock
Źródła tekstu: digitaltrends.com