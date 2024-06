Niepozorna i lekko zmarszczona. Dzięki niej zachowasz mocne kości

Aby jak najdłużej zatrzymać młodość, nie trzeba wydawać od razu fortuny. Najlepsze rozwiązania są tanie i, co najważniejsze, całkowiecie w naszym zasięgu. Okazuje się, że wystarczy dziennie zjeść cztery suszone śliwki, by kości nasze stały się mocniejsze na starość.

Jedz śliwki, będziesz mocny

Naukowcy twierdzą, że najlepszym rozwiązaniem na zachowanie mocnych kości jest jedzenie od czterech do sześciu suszonych śliwek dziennie.

Okazuje się, że śliwki możemy zaliczyć do produktów, które wspierają zdrowie kości. To dobra wiadomość dla Polaków, bowiem śliwki to przecież, zaraz obok jabłek, to nasze dobro narodowe.

Powyższe wnioski przyniosły badania, których wyniki zostały opublikowane na łamach Osteoporosis International. Badacze obserwowali 235 kobiet po menopauzie przez rok. Kobietom losowo przydzielono różne porcje suszonych śliwek od 4 do 6 oraz od 10 do 12 lub ich zwykłą dietę. Każda z badanych grup została poddana kilku skanom geometrii oraz gęstości kości podczas trwania eksperymentu.

Wyniki badań "naprawdę ekscytujące"

Naukowcy odkryli, że osoby, które jadły co najmniej cztery śliwki suszone dziennie, zachowały gęstość i wytrzymałość kości, zwłaszcza korowej. Gęstość mineralna kości biodrowej również została zachowana. Warto zauważyć, że efekty te były lepsze tej grupie, niż w tej co dostawały więcej śliwek. Powód? Kobiety, które miały spożyć od 10 do 12 śliwek, często z nich rezygnowały, bowiem było to dla nich za dużo.

Wyniki badań uznano za "naprawdę ekscytujące". Być może zostały spowodowane działaniem przeciwutleniającym oraz przeciwzapalnym śliwek. Pamiętajmy, że suszone śliwki wpływają pozytywnie także na bakterie w mikrobiomie jelitowym, co może mieć wpływ na kości. Nie jest żadną tajemnicą, że śliwki są bogate w witaminę K, która pomaga transportować wapń do kości, z kolei potas i magnez mogą pomóc w utrzymaniu ich gęstości. ,

To dobra wiadomość, szczególnie że mamy lato i wkrótce drzewa na działce zaczną się uginać pod ciężarem śliwek.

