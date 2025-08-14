Bierzesz Ozempic lub Mounjaro? Danone ma coś specjalnie dla ciebie

Farmakologiczne leczenie otyłości można teraz wspierać... jogurtem Danone

Oikos Fusion, bo o nim mowa, to jogurt pitny o wysokiej zawartości białka, stworzony z myślą o wsparciu utrzymania masy mięśniowej i prawidłowego trawienia podczas procesu odchudzania. Produkt zawiera aż 23 g białka, 5 g prebiotycznego błonnika oraz witaminy D, B3 i B12. Dla wygody konsumentów jest także bezlaktozowy i nie zawiera dodanego cukru. Występuje w trzech smakach: truskawkowym, owoców leśnych i waniliowym.

Popularność leków odchudzających z grupy GLP-1 w USA rośnie lawinowo – szacuje się, że już około 10% populacji miało z nimi styczność. Głównym mechanizmem ich działania jest zmniejszanie apetytu i preferowanie przez użytkowników mniejszych porcji jedzenia.

Utrata masy mięśniowej problemem ozempikowców

Jednak szybka utrata masy ciała wiąże się nie tylko ze spalaniem tkanki tłuszczowej – aż jedna piąta obniżonej wagi to utrata mięśni. Danone, zauważając to wyzwanie, proponuje rozwiązanie w postaci wysokobiałkowego napoju mlecznego, który ma pomóc pacjentom zachować masę mięśniową podczas procesu chudnięcia.

Podobne linie produktów skierowanych do użytkowników GLP-1 zaprezentowały już takie światowe koncerny jak Conagra czy Nestle. Oznacza to, że producenci żywności aktywnie śledzą dynamiczne zmiany w branży farmaceutycznej i starają się na nie szybko reagować, tworząc innowacyjne rozwiązania wzmacniające efekty terapii odchudzających.

Oikos Fusion jawi się jako wsparcie dietetyczne nie tylko dla osób stosujących leki, ale również dla wszystkich pragnących skutecznie dbać o sylwetkę bez ryzyka utraty mięśni. Dzięki wysokiej zawartości białka i błonnika może stanowić wartościowy element codziennego jadłospisu.

Jest jednak pewna gwiazdka

Co warto zauważyć, nowy jogurt Danone'a nie jest produktem niskokalorycznym. Podobnie jak wielu innych producentów, mami klientów informacją o braku DODANEGO cukru, ale nie zupełnym pozbawieniem go w składzie.