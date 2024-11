Mięso rosnące jak kapusta. Wystarczy światło słoneczne

Japońscy naukowcy opracowali hybrydowe komórki roślinno-zwierzęce, które czerpią energię ze słońca. To prawdziwy przełom w dziedzinie bioinżynierii — powstało mięso zdolne do fotosyntezy.

Mięso rosnące na drzewach? To nie sen, to nauka

Wyniki badań naukowców zostały opublikowane w czasopiśmie "Proceedings of the Japan Academy, Series B". Jak ogłaszają japońscy naukowcy, udało im się stworzyć tanki roślinno-zwierzęce, które podobnie jak rośliny mogą pozyskiwać energię ze światła słonecznego. Osiągnięcie to może zrewolucjonizować produkcję mięsa i organów hodowanych w laboratorium.

Zwierzęta i rośliny wykorzystują różne metody pozyskiwania energii: rośliny wykorzystują fotosyntezę, a zwierzęta mitochondria. Naukowcy postanowili połączyć te dwa mechanizmy, izolując chloroplasty z roślin i hodując je z komórkami chomika. Celem było stworzenie hybrydowych komórek, które mogłyby rozwinąć się w tkankę zasilaną energią słoneczną.

Pod dwóch dniach okazało się, że chlorofil i chloroplasty są widoczne w wewnątrz komórek chomika, a stosując metodę fluorymetrycznej modulacji amplitudy udało się potwierdzić, że chloroplasty rzeczywiście przeprowadzają fotosyntezę. Co więcej, tkanka zasilana energią słoneczną rosła szybciej niż zwykłe komórki chomika.

Nowatorska metoda produkcji mięsa in vitro może zmniejszyć koszty, a także ograniczyć negatywny wpływ na środowisko. To także możliwość wydajnej produkcji mięsa bez konieczności zabijania zwierząt. Odkrycie japońskich naukowców otwiera też nowe perspektywy w dziedzinie bioinżynierii i medycyny regeneracyjnej.

