Niezwykły widok Drogi Mlecznej. Zdumiewające zdjęcie

Październikowe zaćmienie Słońca sprokurowało szereg spektakularnych zdjęć. Jedno z nich uchwycił Josh Dury na Wyspie Wielkanocnej. Chodzi o Drogę Mleczną.

Droga Mleczna na tle posągów Moai

Fotograf Josh Dury poleciał na Wyspy Wielkanocne głównie po to, by celebrować zaćmienie Słońca, ale nie pozwolił, aby wyjątkowe chwile poszły na marne i postanowił je uchwycić w kadrze.

Ze względu na swoje położenie, Wyspy Wielkanocne charakteryzują się bardzo ciemnym niebem, które zapewnia niesamowity kontrast i ogromną widoczność gwiazd. Dury wykorzystał unikatową charakterystykę tego miejsca i uchwycił Drogę Mleczną na tle słynnych posągów Moai.

Co ciekawe, zdjęcie zrobiło na tyle ogromne wrażenie, że NASA wybrało je jako astronomiczne zdjęcie dnia ("Astronomy Photo of the Day").



Autor zdjęcia określił okoliczności mu towarzyszące jako jedne z najbardziej emocjonalnych momentów w jego życiu, dedykując fotografię mieszkańcom wyspy i ich przodkom. Zdjęcie nazwał "Aringa Ora O Te Tupuna", co w tłumaczeniu z języka Rapa Nui (rdzennych mieszkańców Wysp Wielkanocnych) znaczy "żywe oblicze przodków". "Wierzę, że ta fraza stanowi pomost między sztuką, nauką i kulturą, jak i podkreśla istotność astronomii dla ludności Rapa Nui" - napisał na Instagramie Dury.

