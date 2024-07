Sensacyjne odkrycie w kosmosie. Czas zmienić podręczniki

Grupa naukowców z Chin przekonuje, że nasza dotychczasowa wiedza na temat Drogi Mlecznej jest pod wieloma względami błędna.

Mogłoby się wydawać, że na temat Drogi Mlecznej wiemy już bardzo wiele, ale grupa astronomów z Chin przekonuje, że liczne spośród dotychczasowych poglądów są błędne. Wykorzystując wskaźniki z przeglądu widm gwiazd w podczerwieni APOGEE, badacze stwierdzili, że nasza galaktyka jest większa, niż wcześniej sądzono.

Badanie opublikowane w periodyku Nature Astronomy dowodzi, że w naszej galaktyce znajduje się 250 tys. czerwonych olbrzymów, które rozmieszczone są jednak bardzo nierównomiernie. Prowadzi to do wniosku, że masa galaktyki jest mniejsza, niż oczekiwano, ale za to rośnie ilość ciemnej materii.

Eksperci zauważają przy tym, że historia rozwoju Drogi Mlecznej najprawdopodobniej podobna jest do historii wcześniejszych, mimo iż znacznie mniejszych galaktyk. Ostatecznie czas na konkretne liczby.

Jak podają aktualne podręczniki, Droga Mleczna ma średnicę około 100 000 lat świetlnych, jednak nowe obserwacje w ocenie uczonych burzą ten pogląd. Zakłada się, że galaktyka ma dwukrotnie większy promień efektywny, zwany też promieniem półświatła, czyli promień wyznaczający obszar wnętrza galaktyki, z którego pochodzi połowa jej jasności.

Według naukowców nowe technologie umożliwiają lepsze zrozumienie struktury Drogi Mlecznej, choć pełnego obrazu naszej galaktyki jeszcze nie stworzono.

