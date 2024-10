Chcą wystrzelić miliony ton diamentów, by ochłodzić klimat

Naukowcy opracowali nową metodę walki z globalnym ociepleniem. Chcą wystrzelać do stratosfery około 5 milionów ton diamentów.

Diamenty tak, ale zmielone

Nowa metoda naukowców, opisana w raporcie opublikowanym w „Geophysical Research Letters” zakłada zastosowanie pyłu diamentowego jako termiczny izolator kuli ziemskiej. Według obliczeń naukowców wystrzelenie do stratosfery 5 mln ton pyłu diamentowego pozwoliłoby na obniżenie temperatury na Ziemi o nawet 1,6 stopnia Celsjusza.

Chociaż wydaje się to niewielką korektą, w przypadku globalnego klimatu już nawet taka różnica może decydować o możliwości życia na Ziemi. Efekt miałby być analogiczny do tego, co dzieje się po wybuchach wulkanów, ale bez negatywnych skutków ubocznych w postaci kwaśnych deszczów. Tlenki siarki, choć skuteczne, po połączeniu z wodą spadają potem z deszczem jako kwas siarkowy.

Co warto dodać, scenariusz siarkowy, wraz z innymi chemikaliami wystrzeliwanymi nad Antarktydą, również jest analizowany przez naukowców.

Ile to wszystko będzie kosztować?

Ratowanie naszej planety zdecydowanie nie będzie tanią operacją. Syntetyczne diamenty kosztować mogą nawet 200 bilionów dolarów do końca tego wieku. Bo warto w tym momencie nadmienić, że te 5 mln ton pyłu diamentowego mielibyśmy rozpraszać w stratosferze każdego roku. Chociaż pył diamentowy bardzo wolno opada do atmosfery i jest to jedna z jego kluczowych zalet, projekt zakłada systematyczne uzupełnianie go dla utrzymania efektu izolacji od ciepła.

Co ważne, diamenty nie tworzą grudek, w przeciwieństwie do innych analizowanych aerozoli, przez co nie grożą scenariuszami dodatkowego, niekontrolowanego pogorszenia klimatu. Warto w tym miejscu podkreślić, że badania były prowadzone w oparciu o trójwymiarowe modele klimatyczne i modyfikacje kompozycji aerozoli — to wciąż bardzo teoretyczny etap prac. Zanim cokolwiek zostanie wystrzelone do stratosfery, przed naukowcami jeszcze lata badań i... zbierania środków na diamentowy pył.

