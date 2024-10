Co można znaleźć w ziemniakach? Makabryczne odkrycie z Polski

Jeszcze chwilę temu rosły tam ziemniaki. Teraz w Wierzbiczanach w powiecie inowrocławskim (województwo kujawsko-pomorskie) odkryto cmentarzysko sprzed 2000 lat. Niezwykłe znalezisko odsłania kawałek historii tego miejsca, które łączy je z wielką, starożytną cywilizacją.

Małe Wierzbiczany dziś leżą poza głównymi szlakami, ale kiedyś mogły być miejscem odwiedzonym w trakcie niezwykłej podróży. We wsi znajdującej się w powiecie inowrocławskim (województwo kujawsko-pomorskie) natrafiono bowiem na wyjątkowe cmentarzysko, które powstało u początków naszej ery. Może to być pozostałość po kujawskim odcinku szlaku bursztynowego.

Skarby i szczątki

Groty włóczni, elementy uzbrojenia, a nawet… rzymska moneta z brązu – to właśnie takie skarby udało się odnaleźć ekipie archeologów pod wodzą dra Józefa Bednarczyka. Okazuje się, że cmentarzysko znajdowało się na tyle płytko pod ziemią, że było niszczone przez prace rolne oraz szabrowników. Wnętrze wciąż jednak skrywało wiele skarbów.

Poznańscy badacze natrafili w tym miejscu na ciałopalny grób. Przygotowania do wykopalisk trwały niemal rok. Teraz, gdy prace zostały już zakończone, wiadomo już, że w obrębie tego miejsca odkryto kilka osób pochowanych tu na początku naszej ery. Są to zarówno spalone szczątki jaki szkielety, co wskazuje na zastosowanie dwóch różnych rytuałów przy pogrzebie. Wśród znalezisk zidentyfikowano między innymi dwóch wojowników, którzy zostali pochowani z tarczami i oszczepami.

Szczątki zostaną jeszcze lepiej zbadane przez antropologów. Dzięki dostępowi do szkieletów możliwe będzie podjęcie próby zbadania ich DNA. Do rąk konserwatorów trafi z kolei sporo artefaktów z żelaza i brązu. Na ten moment najcenniejszym znaleziskiem jest jednak rzymska moneta. Jest to sestercja z ozdobnym wizerunkiem cesarzowej Kryspiny. To żona cesarza Kommodusa, którego niektórzy mogą kojarzyć nie tylko z kart historii, ale i z filmu “Gladiator”.

Po opracowaniu zabytki trafią do powiatowego Muzeum im. J. Kasprowicza w Inowrocławiu.

