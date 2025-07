Człowiek pochodzi od małpy? Obalmy ten popularny mit

Nie ukrywam, że inspiracją dla tego tekstu jest ten napisany przez Damiana , w którym powołuje się on na raport Wiedza i postawy obywateli europejskich wobec nauki i technologii . Wynika z niego, że aż 40% Polaków nie wierzy w ewolucję człowieka . Jednak nawet w pozostałych 60% znajdują się osoby, które nie do końca rozumieją nasze powiązania z małpami.

Człowiek to małpa

Dokładnie tak: nie tyle pochodzimy od małp, ile po prostu jesteśmy małpami. A dokładniej według taksonometrii małpami człowiekowatymi. Do tej grupy nie należymy tylko my, ale także szympansy, goryle i orangutany . Ktoś oczywiście może, bardzo słusznie zauważyć, że te podziały są dość... sztuczne i wymyślone przez ludzi.

Dozownik do płynu do naczyń BLANCO Yano 524256 Chrom

Dozownik do płynu do naczyń BLANCO Yano 524256 Chrom

Dlatego trzeba tu postawić na argument ostateczny: pokrewieństwo. Otóż jesteśmy bliższymi kuzynami z szympansami, niż one z gorylami . Za to goryle są z nami bliżej spokrewnione, niż z orangutanami. Jednak dla orangutanów jesteśmy równie odległymi kuzynami, jak goryle i szympansy.

Jeśli więc ktoś neguje to, że ludzie są małpami, to z automatu neguje bycie małpami w przypadku wyżej wspomnianych... małp. A co z tym twierdzeniem, że nie pochodzimy od małp, ale mamy wspólnego przodka? Jest oczywiście błędne. Nasz wspólny przodek z wyżej wymienionymi gatunkami również był małpą. Po prostu nie jest to żadna z małp współcześnie żyjących.